栾川县：和美乡村串珠成链

生态是栾川乡村最大的发展优势。洛阳市栾川县立足县域实际和生态禀赋，深入学习运用“千万工程”经验，统筹规划、产业引领、连片推进、联动发展，以完善基础设施、改善全域环境、提升公共服务等为重点，着力建设宜居宜业和美乡村。

生态是栾川乡村最大的发展优势。洛阳市栾川县立足县域实际和生态禀赋，深入学习运用“千万工程”经验，统筹规划、产业引领、连片推进、联动发展，以完善基础设施、改善全域环境、提升公共服务等为重点，着力建设宜居宜业和美乡村。 生态是栾川乡村最大的发展优势。洛阳市栾川县立足县域实际和生态禀赋，深入学习运用“千万工程”经验，统筹规划、产业引领、连片推进、联动发展，以完善基础设施、改善全域环境、提升公共服务等为重点，着力建设宜居宜业和美乡村。 强化基础设施完善。以供排水一体化、交通路网优化为重点，加快提升农村基础设施和公共服务水平。截至目前，共推进5座水库建设、建成10座乡镇自来水厂，全域自来水普及率总体达95%；探索“农村公路＋全域旅游”发展模式，推动乡村、景区、产业“串珠成链”、聚合发展。 强化全域环境改善。坚持“微改造、精提升”，大力实施“四美乡村”“五美庭院”建设，推动村庄环境长期净、持续美。持续推进沟域建设，整体推进沟域环境面貌提升、基础设施完善，初步形成蝴蝶谷、白玉·桃源里等重点沟域和15条乡镇特色沟域共同发展的乡村建设格局。 强化公共服务提升。立足山区特点，探索“乡里中心＋乡村旅游”模式，持续优化农村综合服务功能布局，逐步推进城乡公共服务均等化。谋划实施医疗倍增项目，县域医疗服务能力持续提高。积极探索养老服务新模式，建成30个社区养老服务中心、36个农村集中养老服务站，一批医养康养项目投入运行，推动养老模式更加多样、服务更加完备。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 孙小蕊 白云飞 文/图）