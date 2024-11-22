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新安县：特色产业连片起势
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.07 22:45
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　　眼下，洛阳市新安县千年樱红先导区进入一年最热闹的时节。果园里红彤彤的樱桃挂满枝头，结伴而来的游客尽情体验农文旅融合的新业态。“小果子”链出的“大产业”，撬动了新安乡村的“大发展”。

　　近年来，新安县按照“打破乡镇界限、城乡一体规划、产业集中连片、统筹协调联动”原则，将全县划分为三大片区，形成樱桃、辣椒、中药材等“两红三优”特色产业布局，特色产业总规模达到30万亩以上，年综合收益超32亿元。

　　科技赋能提升农业综合效益。新安县依托龙头企业和科研院所，引进物联网、全生长周期大数据模型、无人机植保等先进农业技术，推动产业朝规模化、智能化、高效化方向迈进，新安的樱桃、黄桃、杏李等水果品质明显提升、附加值大幅提升。

　　党建引领促进群众增收致富。实施党支部“片区联建”工程，探索成立樱桃、辣椒等联合产业党组织，分类实施樱桃“托管、半托管”等经营模式。当地还统筹整合用好各类资金，推出“樱桃贷”“桃金贷”等特色金融产品，撬动金融资金、社会资本和群众投入近70亿元，实施乡村振兴项目112个。目前，全县集体经济收入超100万村7个，65%以上的村实现分红，带动6万名群众人均增收3500元以上。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 孙小蕊 白云飞 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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