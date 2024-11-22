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洛阳市委农村工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.07 22:46
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市委农村工作会议召开
江凌讲话 张玉杰主持

　　7日，市委农村工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，认真落实中央、省委农村工作会议精神，对全市乡村振兴工作进行再部署再推进，动员全市上下以更大力度和更实举措推动乡村全面振兴不断取得新成效。

　　市委书记江凌出席会议并讲话，市长张玉杰主持会议。

　　会议指出，推进乡村全面振兴，是以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业全局作出的重大决策，也是破解洛阳城乡发展不平衡、县域发展不充分问题，加快推进现代化洛阳建设的必然要求。近年来，市委深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，认真落实中央、省委部署要求，把乡村振兴作为“三项重点工作”之一，突出抓好“151”工作举措和“4+2”阶段性重点工作，集中连片推进乡村振兴，推动宜居宜业和美乡村建设取得明显成效。要深刻领悟习近平总书记重要指示精神，把富民增收作为根本导向，把产业发展作为根本抓手，始终注重“三个统筹”，充分调动基层干部群众积极性，压实县区和乡镇党委“一把手”政治责任，系统谋划、真抓实干，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，不断开创洛阳乡村全面振兴新局面。

　　会议强调，要集中连片做大特色产业规模，选准主导产业，用好市场手段，持续推进土地流转，大力培育农业龙头企业、农民合作社等新型经营主体，加快完善农业社会化服务体系，不断提升农业特色化发展、规模化经营水平，有效带动农民增收。要全力攻坚抓好基础设施建设，以高标准农田建设为抓手推动“小田并大田”、解决农田灌溉问题，以分类推进供排水一体化建设为牵引改善农村人居环境，以农村路网建设为重点全域推进基础设施提档升级。要保持定力分批提升乡村建设水平，引入竞争机制，集中资源力量，每年支持一批积极性高的发展组团高质量开展乡村建设，稳扎稳打、久久为功，推动所有村庄到2035年基本实现农业农村现代化目标。要坚持党建引领提升乡村治理效能，以村“两委”换届为契机建强基层党组织，深入推进“三清两建”，建好用好乡里中心，加快建设宜居宜业和美乡村。

　　会议强调，要把推进乡村全面振兴与开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育结合起来，持续整治形式主义为基层减负，压紧压实责任，激励担当作为，以作风建设新成效为推进乡村全面振兴提供有力保障。

　　会议总结了2024年全市“三农”工作，安排部署今年乡村振兴重点工作。新安县、栾川县、宜阳县、伊滨区分别围绕特色产业、乡村建设、乡村治理、城郊型乡村振兴作典型发言。

　　会议以视频形式召开，各县区设分会场。市领导王军、祁建峰、王森、潘开名、徐超文等出席会议。各县区党委主要负责同志，市直有关部门主要负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊 郭学锋)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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