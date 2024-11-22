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划重点！洛阳市2025年乡村振兴重点任务明确
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.07 22:46
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　　“三农”向好，底盘夯实，全局主动。5月7日召开的洛阳市委农村工作会议全面总结2024年全市“三农”工作，进一步明确今年乡村振兴重点任务。

　　去年，洛阳市深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述，聚焦“151”工作举措、抓实“4+2”阶段性重点工作，集中连片推进乡村振兴，全域谋划52个示范区、283个发展组团，推动宜居宜业和美乡村取得明显成效，农村居民人均可支配收入21056元，同比增长6.7%，高于全省平均增速。

　　今年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展的关键之年。根据会议部署，洛阳市将紧盯“十五五”乡村振兴规划和2035年农业农村基本现代化战略目标，坚持以集中连片推进乡村全面振兴为主线，着力提升乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平，推动兴业、强县、富民一体发展，在推动城乡融合发展和乡村全面振兴上奋勇争先。

　　夯实三项基础

　　●粮食安全守底线。坚持稳面积和提单产两手发力，开展主要粮油作物大面积单产提升行动，力争总产达到50亿斤。加快推进高标准农田建设，9.9万亩建设任务夏收后全部开工。结合故县灌区、前坪灌区等项目建设，做好新增高标准农田项目谋划。稳步提升“菜篮子”保供水平，肉蛋奶、蔬菜、水产品产量分别锁定50万吨、290万吨、2.7万吨。

　　●脱贫攻坚稳衔接。开展“十类重点群体”动态监测，坚决守住不发生规模性返贫底线。注重扶智扶志相结合，全市年度脱贫人口务工就业规模稳定在20.5万人以上。强化帮扶产业分类指导，确保中央衔接资金用于产业发展的比例不低于60%。

　　●守牢风险底线。强化底线思维，做好气象灾害防范，确保农业生产安全。统筹做好重大动物疫病和农作物病虫害防治。加强农产品质量安全监管，确保监测合格率保持在98%以上。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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