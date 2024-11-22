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文博游升温 洛阳中小博物馆迎来“破圈”机遇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.07 22:45
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　　今年“五一”假期，牡丹余香与文博热潮交相辉映。据洛阳市文物局统计，假期期间，洛阳不少中小博物馆接待游客量大幅增长，部分场馆日均接待游客量逼近老牌热门大馆，折射出中小博物馆差异化发展的蓬勃生机。

　　位于老城区丽景门内的洛阳三彩艺术博物馆，今年“五一”假期迎来客流高峰。数据显示，该馆假期前4天日均接待游客1.2万人次以上，假期接待游客总量达5.7万人次，几乎与洛阳古墓博物馆持平，可谓洛阳中小博物馆中的一匹“黑马”。

　　走进这家博物馆，一楼是琳琅满目的三彩文创产品，二楼则是精品三彩艺术作品展。这种文创售卖与特色展览相结合的形式，不仅满足了游客对特色纪念品的消费需求，也丰富了游客的文化体验。

　　“我之前以为三彩就是三种釉色的动物俑或者人俑，来这里看了之后才知道，原来三彩还能有这么现代化的表达方式。我觉得这些展品是对历史文物的补充和延伸，可以拉近三彩文化与大众之间的距离。”一名来自长春的游客感慨。

　　数据显示，今年“五一”假期，洛阳不少中小博物馆接待游客量大幅增长——龙门博物馆连续3日接待游客量近万人，接待游客总量达3.7万人次，接近二里头夏都遗址博物馆；新安县千唐志斋博物馆日均接待游客量超千人；偃师、宜阳、新安等县域博物馆接待游客量也较往年有明显增长。

　　“究其原因，一方面是热门大馆‘一票难求’，使得许多游客和市民将目标转向相对冷门的中小博物馆；另一方面，很多中小博物馆推出的活动和展览具有独特性、差异性，满足了游客的个性化需求。”洛阳市文物局相关负责人说。

　　目前，洛阳市博物馆、纪念馆总数已达112家，博物馆总数和三级以上博物馆数量均居全省第一，主体多元、特色鲜明、门类多样的博物馆体系基本形成。如果说热门大馆是顶级国宝的“群英荟萃”，那么数量众多中小博物馆则蕴含了更多历史细节，是河洛文化拼图不可缺少的组成部分。洛阳师范学院社会学者安锋认为，眼下，随着“文博热”向下沉市场涌动，洛阳中小博物馆迎来空前机遇。未来，中小博物馆可以通过创意热点制造、强化数字技术运用等方式，增强知名度与互动性，不断拓宽博物馆服务的广度和深度，更好地展示和传承河洛文化。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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