未来两天，洛阳部分地区有分散性阵雨或雷阵雨

今天，洛阳市午间气温明显升高，日光变得有些灼热。 今天，洛阳市午间气温明显升高，日光变得有些灼热。 洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受高空下滑槽和中低层切变线共同影响，今天夜里到9日有分散性阵雨或雷阵雨，其他时段以晴或多云天气为主。 具体预报 今天夜里：多云转阴天，西南部山区部分地区有阵雨、雷阵雨。 8日(周四)：阴天，大部分地区有阵雨、雷阵雨，西北风4级左右，气温18℃～26℃。 9日(周五)：阴天转多云，部分地区有分散性阵雨、雷阵雨，并伴有不同程度的扬沙或浮沉，西北风4级左右，阵风7级～8级，气温17℃～25℃。 10日(周六)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温15℃～27℃。 11日(周日)：晴天间多云，气温14℃～29℃。 12日(周一)：晴天到多云，气温15℃～33℃。 13日(周二)：晴天转多云，气温20℃～37℃。 14日(周三)：多云间晴天，气温18℃～34℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）