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商圈好戏轮番上演 催热洛阳文化消费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.07 19:17
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　　7日晚，洛阳市洛龙区开元湖南侧广场的市集上，灯光熠熠生辉，音乐声不绝于耳。琳琅满目的商品、香气四溢的美食，吸引四面八方的游客汇聚于此。

　　“这是数字画，小朋友们过来看看呀”“来看这个氛围灯，打上墙就是一个月亮的形状”……行走在市集发现，商户们叫卖的商品都新奇好玩。小伙李峰是市集生意最好的商户之一。

　　“数字画类似涂鸦上色，但又有画上亮灯这种小创意，售价在20元左右，从4月以来，每晚营业额能有四五百元。”李峰说，市集里的商业早已不再是单纯售卖，而是需要与消费者产生情感的共鸣。商品需要创新，和过去的摆地摊完全不同。

　　为丰富消费新业态及产品供给，营造多元化、沉浸式消费新场景，今年3月，洛阳市将泉舜购物中心、正大广场、宝龙城市广场、兴洛湖公园串联起来，打造环开元湖片区，形成发展聚合力。

　　“票根经济”，推动“驻留消费”。日前由洛阳正大文化交流中心正大剧院推出沉浸式国风励志儿童舞台剧《花木兰》深受消费者热捧。

　　“剧场无界，消费焕新，这不仅是观演，更是一场全身心的艺术沉浸。”来自山西的张先生带孩子看完舞台剧，不由感叹，近两年洛阳火遍全网，多元化、沉浸式消费新场景频出，带给游客丰富消费体验。

　　“潮玩+乐享”，带动青年消费。乘着夜色、踏着晚风，滑板与奶茶混搭……在宝龙新天地特色商业街区，市民三三两两结伴，享受着夜间消费的松弛和惬意。

　　洛报融媒记者在现场看到，新建的时尚轻质商业体和中心广场宝鼎式建筑混搭，引入网红烘焙店、咖啡饮品、轻餐美食等业态，这里既有“颠勺上菜迎客人”的忙碌，也有“喝酒撸串拉闲话”的恬淡，充满年轻人喜欢的元素，为街区赋予更多活力和朝气。

　　今年以来，环开元湖片区聚焦夜间消费，组织正大广场、泉舜购物、宝龙广场等打造市集，汇聚特色美食、文创手工艺品、洛阳特色纪念品等产品，深度融合本土文化与夜间消费体验。此外，该片区开展摇滚情歌之夜演唱会、音乐会，举办“国色芳华 天香染衣”牡丹服饰设计展演等系列活动，设置妆发体验、古风投壶、宋代点茶、雅乐表演、剪纸汉拓、射艺展示等非遗项目及六艺八雅体验专区，让游客沉浸式体验传统文化，激活文化消费。

　　后续，洛阳市将通过“融业态”推动商文旅体深度融合，打通演艺、书店、美术馆、剧院、餐饮、住宿等“一站式”文化体验消费链，激活夜间经济活力，构建更多多元消费新场景。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 实习生 张志慧 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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