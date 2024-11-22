洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市区行道树“下雨”“滴胶”？听听专家怎么说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.07 19:17
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，洛阳市区多条道路的行道树出现“下雨”“滴胶”现象，黏性十足，且清洁非常困难，困扰行人和车主。

　　7日上午，洛报融媒记者来到老城区青年宫广场及中州路、洛龙区长兴街两侧发现，行道树确实存在“滴胶”现象，停在树下的电动车和汽车表面，覆盖了一层“小油点”。电动车车座、汽车挡风玻璃等处的“小油点”尤其明显，用手触摸，有一定的黏性。

　　滴滴青桔城市运维人员魏先生对这些“滴胶”很反感，他说：“‘小油点’影响市民用车，又很难清洗。我只好带着抹布和洗洁精，一点点儿擦洗车座。”

　　“市民所说的这种行道树是栾树，栾树‘下雨’‘滴胶’是树上的蚜虫在作怪，多发生在春秋季。”洛阳市园林绿化中心党委委员、正高级工程师王纪红说，蚜虫的学名是栾多态毛蚜，它是枝梢害虫的一种，这些黏液是栾多态毛蚜在取食栾树枝叶的过程中产生的虫粪、虫尿。

　　王纪红介绍，冬季和夏季，栾多态毛蚜会进行休眠。在环境温度适宜时，栾多态毛蚜7天可完成一个生命周期(即一个世代)，因此，在洛阳市，栾多态毛蚜一年之内可完成30世代的繁殖。

　　每年3月中旬至4月上旬，栾树刚发芽时，栾多态毛蚜的越冬卵开始孵化。4月上旬，无翅雌蚜形成，开始胎生小蚜虫；4月中旬，出现大量有翅蚜，进行迁飞扩散；4月中旬至5月，危害最严重，枝条嫩梢及嫩叶布满虫体，它们吸食树木养分，受害枝梢弯曲，叶片卷缩，栾树仿佛在“下雨”，树枝、树干、地面都洒下蚜虫的排泄物，既抑制树木生长，又影响环境卫生；6月上旬后，随着气温升高，气温超过32℃以上，蚜虫开始夏眠，虫量逐渐减少；9月下旬，有翅蚜迁回栾树，并大量胎生小蚜虫，危害一段时间后，雌蚜在树上产卵越冬。

　　王纪红介绍，近年来，洛阳市园林绿化中心加强对市管道路行道树的病虫害测报和防治，市管道路栾树的蚜害问题基本得到有效解决。

　　王纪红提醒，在春秋季节，相关单位可使用噻虫嗪稀释后对栾树各进行一次灌根，杀灭虫卵；蚜虫出现后，可使用吡虫啉稀释后对栾树进行叶面喷雾，一周一次；在每年2月、11月，为栾树树干涂一次石硫合剂，可有效防治蚜害。同时保护七星瓢虫、食蚜蝇、草蛉等蚜虫天敌，也能起到控制蚜虫种群数量的效果。

　　“栾多态毛蚜的排泄物主要危害栾树，这些黏液对人体的皮肤没有危害，但是不可食用，因为黏液具有一定毒性。”王纪红说，这些黏液的口感较甜，蚜虫自古就有，古代人所说的甘露其实是蚜虫的排泄物。

　　如果电动车、汽车遭遇了栾树“下雨”“滴胶”，如何清洗？王纪红建议，这类“滴胶”具有酸性，可以用洗洁精等碱性清洁剂进行清洗。车主可将汽车开往洗车店进行专业清洗。

　　“树木产生虫害是正常现象，及时科学防治，一般不会对市民的生活造成太大影响。”王纪红说。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家...
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
        为加强传承国医大师学术经验，加快培养妇幼中医药人才，5月2日，国医大师丁樱收徒拜师仪式在洛阳市妇幼保健...
  • ·9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今年4月1日至15日牡丹文化节期间...
  • 江凌调研青年社区及人才公寓建设工作
  • 总阅读量11.9亿次！洛阳再次火爆...
  • 全省首个！洛阳市涉外商事与法律...
  • 张玉杰暗访督导安全生产工作
  • 点赞！七二五所斩获全国职工技术...
  • 推进跨境电商海外仓建设 助力洛阳...
  • 祝贺！洛阳姑娘鲍珊菊、郭裕芳家...
  • 2025年中国场地自行车联赛总决赛...
  • 洛阳今日多云到阴天 最高31℃
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605