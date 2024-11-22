洛阳市区行道树“下雨”“滴胶”？听听专家怎么说

近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，洛阳市区多条道路的行道树出现“下雨”“滴胶”现象，黏性十足，且清洁非常困难，困扰行人和车主。

近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，洛阳市区多条道路的行道树出现“下雨”“滴胶”现象，黏性十足，且清洁非常困难，困扰行人和车主。

7日上午，洛报融媒记者来到老城区青年宫广场及中州路、洛龙区长兴街两侧发现，行道树确实存在“滴胶”现象，停在树下的电动车和汽车表面，覆盖了一层“小油点”。电动车车座、汽车挡风玻璃等处的“小油点”尤其明显，用手触摸，有一定的黏性。

滴滴青桔城市运维人员魏先生对这些“滴胶”很反感，他说：“‘小油点’影响市民用车，又很难清洗。我只好带着抹布和洗洁精，一点点儿擦洗车座。”

“市民所说的这种行道树是栾树，栾树‘下雨’‘滴胶’是树上的蚜虫在作怪，多发生在春秋季。”洛阳市园林绿化中心党委委员、正高级工程师王纪红说，蚜虫的学名是栾多态毛蚜，它是枝梢害虫的一种，这些黏液是栾多态毛蚜在取食栾树枝叶的过程中产生的虫粪、虫尿。

王纪红介绍，冬季和夏季，栾多态毛蚜会进行休眠。在环境温度适宜时，栾多态毛蚜7天可完成一个生命周期(即一个世代)，因此，在洛阳市，栾多态毛蚜一年之内可完成30世代的繁殖。

每年3月中旬至4月上旬，栾树刚发芽时，栾多态毛蚜的越冬卵开始孵化。4月上旬，无翅雌蚜形成，开始胎生小蚜虫；4月中旬，出现大量有翅蚜，进行迁飞扩散；4月中旬至5月，危害最严重，枝条嫩梢及嫩叶布满虫体，它们吸食树木养分，受害枝梢弯曲，叶片卷缩，栾树仿佛在“下雨”，树枝、树干、地面都洒下蚜虫的排泄物，既抑制树木生长，又影响环境卫生；6月上旬后，随着气温升高，气温超过32℃以上，蚜虫开始夏眠，虫量逐渐减少；9月下旬，有翅蚜迁回栾树，并大量胎生小蚜虫，危害一段时间后，雌蚜在树上产卵越冬。

王纪红介绍，近年来，洛阳市园林绿化中心加强对市管道路行道树的病虫害测报和防治，市管道路栾树的蚜害问题基本得到有效解决。

王纪红提醒，在春秋季节，相关单位可使用噻虫嗪稀释后对栾树各进行一次灌根，杀灭虫卵；蚜虫出现后，可使用吡虫啉稀释后对栾树进行叶面喷雾，一周一次；在每年2月、11月，为栾树树干涂一次石硫合剂，可有效防治蚜害。同时保护七星瓢虫、食蚜蝇、草蛉等蚜虫天敌，也能起到控制蚜虫种群数量的效果。

“栾多态毛蚜的排泄物主要危害栾树，这些黏液对人体的皮肤没有危害，但是不可食用，因为黏液具有一定毒性。”王纪红说，这些黏液的口感较甜，蚜虫自古就有，古代人所说的甘露其实是蚜虫的排泄物。

如果电动车、汽车遭遇了栾树“下雨”“滴胶”，如何清洗？王纪红建议，这类“滴胶”具有酸性，可以用洗洁精等碱性清洁剂进行清洗。车主可将汽车开往洗车店进行专业清洗。

“树木产生虫害是正常现象，及时科学防治，一般不会对市民的生活造成太大影响。”王纪红说。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）