5月9日起，洛阳39路公交线路将临时调整

今日，“洛阳公交集团”官微发布消息称，5月9日起，将临时调整39路公交线路。 今日，“洛阳公交集团”官微发布消息称，5月9日起，将临时调整39路公交线路。具体内容如下： 根据市交警支队《洛阳市定鼎门街(开元大道-关林路)雨污分流改造工程施工定鼎门街西半幅道路分段断行公告》，定鼎门街西半幅(开元大道-牡丹大道)于2025年5月8日22时起围挡施工，洛阳公交集团将于2025年5月9日起，临时调整39路去程。 线路去程开往雪松路公交首末站方向，从关林庙公交枢纽站发车，沿原线行驶至开元大道与定鼎门街交叉口后，改走开元大道、厚载门街、牡丹大道恢复原线。 去程临时新增站位：开元大道厚载门街口、厚载门街展览路口南。 去程临时取消站位：牡丹大道定鼎门街口、牡丹大道厚载门街口东。 温馨提示：途经线路将根据道路施工实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥