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恭喜！洛阳2名青年获全国荣誉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.07 18:06
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　　日前，2025年度中国青年五四奖章暨新时代青年先锋奖评选结果公布，洛阳2名青年获2025年度新时代青年先锋奖。

　　洛阳2名获奖青年分别为：中国空空导弹研究院十一分厂数铣一组组长林春泷、中国船舶集团有限公司第七二五研究所七室事业一部副部长张明辉。

　　据悉，此次评选活动由共青团中央、全国青联共同发起，旨在表彰我国优秀青年在推进中国式现代化中的贡献，集中展示新时代青年的精神品格和价值追求，激励引导全国广大青年积极投身强国建设、民族复兴伟业。根据评选结果，全国共有30名青年获2025年度中国青年五四奖章，30个青年集体获评2025年度中国青年五四奖章集体，677名青年获2025年度新时代青年先锋奖。

　　林春泷，现任中国空空导弹研究院数铣一组组长，中航工业特级技能专家，航空工业总经理特别奖、院长特别奖，享受国务院政府特殊津贴，曾获全国技术能手、全国向上向善好青年、河南省劳动模范等荣誉，曾在第43届世界技能大赛制造团队挑战赛中摘得中国首金。工作中，他带领“数控加工攻关罗阳青年突击队”，攻克20余项技术难题，牵头建立数控学习小组，以“师带徒+比赛练兵”模式，培养30余名技术骨干。

　　张明辉，现任中国船舶集团有限公司第七二五研究所七室事业一部副部长，长期从事特种高效换热装备研发工作，牵头完成LNG气化器、印刷板式换热器等高精尖新产品研制，为重大装备实现国产化贡献力量。工作期间，张明辉共发表论文10余篇，申请专利8项，制/修订企业标准7项，曾获河南省青年岗位能手、中国船舶集团科技进步一等奖等荣誉。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 耿若源 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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