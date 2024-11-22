全力奋战二季度实现“双过半”！洛阳市出台一揽子政策组合拳

二季度是承上启下的关键期，是攻坚突破的黄金期。7日，洛报融媒记者从洛阳市发展改革委获悉，聚焦稳预期、稳企业、稳投资等重点任务，洛阳市出台一揽子政策组合拳，以“分秒必争、主动作为”的姿态，推动经济持续回升向好。

二季度是承上启下的关键期，是攻坚突破的黄金期。7日，洛报融媒记者从洛阳市发展改革委获悉，聚焦稳预期、稳企业、稳投资等重点任务，洛阳市出台一揽子政策组合拳，以“分秒必争、主动作为”的姿态，推动经济持续回升向好。

据悉，聚焦奋战二季度实现“双过半”目标，洛阳市将从多方面发力，狠抓经济运行、重点项目建设、文旅消费拉动、持续释放政策动能等重点，以月保季、压茬推进工作落实。

政策赋能强信心。全面落实省“24条”稳经济举措，创新推出“双过半”专项行动，抢抓以旧换新政策机遇，举办汽车、家电等促消费活动20场，预计带动消费25亿元。同步储备资金项目300个、需求超200亿元，全力争取中央预算内投资等增量政策倾斜。

工业引擎再提速。眼下，宁德时代洛阳基地项目二期电芯厂房装修进度过半，三期桩基施工加速推进，宁德时代链主效应持续释放。抢抓有色金属价格高位运行市场机遇期，推动伊电集团、万基控股等重点企业开足马力，带动铝精深加工产业链营收冲刺2600亿元目标。针对部分企业产值波动，持续开展“一企一策”精准帮扶。

服务业激活新动能。以“五一”假期文旅热潮为契机，洛阳市印发《加快服务业高质量发展工作方案》，策划商文旅融合活动50场以上，力争上半年接待游客8500万人次、旅游收入650亿元。促进金融业回升向好，二季度组织政金企业对接会30场以上。围绕科技服务、现代物流、消费供给等重点领域，成立专班推进工作，为产业升级注入活力。