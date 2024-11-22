洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

全力奋战二季度实现“双过半”！洛阳市出台一揽子政策组合拳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.07 18:06
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　二季度是承上启下的关键期，是攻坚突破的黄金期。7日，洛报融媒记者从洛阳市发展改革委获悉，聚焦稳预期、稳企业、稳投资等重点任务，洛阳市出台一揽子政策组合拳，以“分秒必争、主动作为”的姿态，推动经济持续回升向好。

　　据悉，聚焦奋战二季度实现“双过半”目标，洛阳市将从多方面发力，狠抓经济运行、重点项目建设、文旅消费拉动、持续释放政策动能等重点，以月保季、压茬推进工作落实。

　　政策赋能强信心。全面落实省“24条”稳经济举措，创新推出“双过半”专项行动，抢抓以旧换新政策机遇，举办汽车、家电等促消费活动20场，预计带动消费25亿元。同步储备资金项目300个、需求超200亿元，全力争取中央预算内投资等增量政策倾斜。

　　工业引擎再提速。眼下，宁德时代洛阳基地项目二期电芯厂房装修进度过半，三期桩基施工加速推进，宁德时代链主效应持续释放。抢抓有色金属价格高位运行市场机遇期，推动伊电集团、万基控股等重点企业开足马力，带动铝精深加工产业链营收冲刺2600亿元目标。针对部分企业产值波动，持续开展“一企一策”精准帮扶。

　　服务业激活新动能。以“五一”假期文旅热潮为契机，洛阳市印发《加快服务业高质量发展工作方案》，策划商文旅融合活动50场以上，力争上半年接待游客8500万人次、旅游收入650亿元。促进金融业回升向好，二季度组织政金企业对接会30场以上。围绕科技服务、现代物流、消费供给等重点领域，成立专班推进工作，为产业升级注入活力。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家...
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
        为加强传承国医大师学术经验，加快培养妇幼中医药人才，5月2日，国医大师丁樱收徒拜师仪式在洛阳市妇幼保健...
  • ·9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今年4月1日至15日牡丹文化节期间...
  • 江凌调研青年社区及人才公寓建设工作
  • 总阅读量11.9亿次！洛阳再次火爆...
  • 全省首个！洛阳市涉外商事与法律...
  • 张玉杰暗访督导安全生产工作
  • 点赞！七二五所斩获全国职工技术...
  • 推进跨境电商海外仓建设 助力洛阳...
  • 祝贺！洛阳姑娘鲍珊菊、郭裕芳家...
  • 2025年中国场地自行车联赛总决赛...
  • 洛阳今日多云到阴天 最高31℃
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605