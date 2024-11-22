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期待科技创新“金点子”！洛阳征集“十五五”科技创新规划意见建议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.07 16:14
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　　洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，“我心中的‘十五五’科技创新规划”活动即日启动。活动邀请社会各界围绕洛阳市“十五五”科技创新规划提出意见建议，共同描绘洛阳市科技创新美好蓝图。

　　“十五五”时期(2026年-2030年)是我国迈向基本实现现代化的关键时期，也是洛阳在新一轮区域经济版图重构中乘势而上、转型跨越的重要窗口期。网友可畅言心中对未来五年洛阳科技发展的期待，以及对科技创新工作的意见建议。相关材料可以是某一方面的系统性调研文章，也可以是关于某一领域三言两语的真知灼见。相关“金点子”将融入洛阳市科技创新发展的规划引导。建言者的个人信息和建言内容将获得严格保密。

　　征集时间为即日起至2025年12月31日。网友可发送邮件至lykjjtxghk@163.com，邮件主题和附件名为“姓名(或单位)+‘十五五’规划建议征集”。为方便联系，可注明作者姓名、职业、联系方式等。咨询电话0379-63926936。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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