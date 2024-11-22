央媒观洛｜文化中国行｜探访洛阳龙门“宝藏级”特窟——看经寺

位于河南洛阳龙门东山的“宝藏级”特窟——看经寺近期对外开放，这座洞窟蕴藏着丰富的历史故事和极高的艺术价值。
位于河南洛阳龙门东山的“宝藏级”特窟——看经寺近期对外开放，这座洞窟蕴藏着丰富的历史故事和极高的艺术价值。
位于河南洛阳龙门东山的“宝藏级”特窟——看经寺近期对外开放，这座洞窟蕴藏着丰富的历史故事和极高的艺术价值。
看经寺洞窟内的飞天雕刻惟妙惟肖，29尊罗汉像是现存唐代时期罕见的规模大、雕刻精美的罗汉群像。
文物专家“喊话”网民抓住看经寺开放契机前来探索，无论从美学、历史还是宗教角度，都值得细细品味。
作者：林宁
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