央媒观洛｜文化中国行｜探访洛阳龙门“宝藏级”特窟——看经寺

位于河南洛阳龙门东山的“宝藏级”特窟——看经寺近期对外开放，这座洞窟蕴藏着丰富的历史故事和极高的艺术价值。

位于河南洛阳龙门东山的“宝藏级”特窟——看经寺近期对外开放，这座洞窟蕴藏着丰富的历史故事和极高的艺术价值。

看经寺洞窟内的飞天雕刻惟妙惟肖，29尊罗汉像是现存唐代时期罕见的规模大、雕刻精美的罗汉群像。

文物专家“喊话”网民抓住看经寺开放契机前来探索，无论从美学、历史还是宗教角度，都值得细细品味。

作者：林宁

新华社音视频部制作①