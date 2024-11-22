瀍河区：科技引领机制赋能 “美丽产业”动能澎湃

“现在项目已进入试生产阶段，产品性能完全满足客户需求。未来，我们面膜布产品的每日裁切量、折叠量均可超百万片。”昨日，谈及下一步打算，文房(洛阳)科技有限公司总经理杨洋信心满满。

中原美谷一角

“现在项目已进入试生产阶段，产品性能完全满足客户需求。未来，我们面膜布产品的每日裁切量、折叠量均可超百万片。”昨日，谈及下一步打算，文房(洛阳)科技有限公司总经理杨洋信心满满。

文房科技是上海文房实业有限公司在瀍河区中原美谷投资成立的一家面膜布生产企业。“选择中原美谷，就是看中了这里的技术实力与创新机制。现在我们公司和中原美谷成立了联合研发中心，研发不断升级，产品紧跟迭代。”杨洋表示，有了中原美谷的加持，公司的面膜布产品有望长期处于行业领先地位。

文房科技正是进驻中原美谷企业的一个缩影。2023年，瀍河区与省科学院共建河南省科学院(洛阳)科创园——中原美谷，按照“瞄准一个科研创新方向、带动一批品牌企业、形成一个产业集群、培育一批产业隐形冠军企业”的思路，打造以科技创新为引领的美妆产业集群，着力探索出一条通过做强产业带动人口集聚、推动城市发展的新路子。

瀍河区与省科学院强强联合，如何收到“1+1>2”的效果？