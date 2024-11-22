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坚持问题导向突出标本兼治 全面提升消防本质安全水平
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.07 08:33
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　　昨日，市委常委、常务副市长潘开名到商贸市场、物流产业园、校外培训机构、老旧小区等重点场所督导检查消防安全工作。

　　潘开名先后来到洛龙区关林市场、中浩德电子商务产业园，涧西区平行线数理化培训中心、佳音英语、东方二中、5号街坊小区，西工区宴江南酒店、华源物业等地，认真察看消防设施配备、安全通道设置、人员疏散管理等情况，现场指出存在的问题隐患，要求限时整改到位。

　　潘开名指出，消防安全事关人民福祉和经济社会发展大局。要坚持问题导向，树牢“隐患即事故”意识，聚焦消防设施缺失、安全通道堵塞、私拉乱接电线等问题，以“专家会诊”的方式，开展拉网式、起底式排查，逐一建立台账，明确整改时限，确保全面彻底整改到位。要突出标本兼治，建立健全常态化消防安全检查机制，加强公共消防基础设施建设和重点领域消防安全管理，疏堵结合做好电动自行车安全隐患全链条整治，从源头上消除安全隐患，提升本质安全水平。要狠抓工作落实，进一步压实地方党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，强化工作督导问效，定期开展问题整改“回头看”专项行动，推动各项整改措施落实落细，营造安全稳定的发展环境。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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