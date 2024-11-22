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洛阳市十六届人大常委会举行第二十次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.07 08:32
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　　昨日，市十六届人大常委会举行第二十次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

　　会议传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习全省违反中央八项规定精神警示教育会议精神和市委相关会议精神。会议听取审议《洛阳市民宿业促进条例(草案)》，听取审议并表决通过了《洛阳市洛阳三彩保护与发展条例》和市人大常委会关于司法监督若干举措、人大代表“随手拍”工作办法等。会议还听取审议市政府关于2025年一季度“开门红”经济社会主要指标完成情况等，并进行满意度测评。会议表决通过了人事任免事项。

　　会议强调，全市各级人大系统要始终做根本领导制度的坚定拥护者、积极践行者、坚决捍卫者，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对人大工作的全面领导，扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，驰而不息纠“四风”、改作风、树新风，不断提振干事创业精气神，涵养风清气正政治生态，推动新时代人大工作高质量发展。要始终坚持创新求效，紧扣省委“四高四争先”部署要求和市委“三项重点工作”，聚焦年度目标任务，创新开展“点单”监督，建立产业(专业)代表工作站，深入查找地方制度漏洞,建设制度优势高地，发挥好人大代表“随手拍”作用，扎实推进高质量立法、高质效监督，服务保障代表高水平履职，为现代化洛阳建设贡献人大智慧和力量。要始终为民尽责、为民服务，始终将人民利益刻在心上、扛在肩上、抓在手上，用情用力推动解决养老服务、校园餐、阳光招生、过度医疗、小区治理、司法监督等民生关切问题，确保人大工作始终体现人民意志、维护人民利益。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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