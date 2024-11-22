优化殡葬服务 更好惠及民生

日前，副市长王国辉前往洛阳殡仪馆和市级公益性公墓实地调研并现场办公，指导解决有关问题。

日前，副市长王国辉前往洛阳殡仪馆和市级公益性公墓实地调研并现场办公，指导解决有关问题。

洛阳殡仪馆扩建改造项目和市级公益性公墓作为我市重点民生项目，均于今年3月底投用。其中，洛阳殡仪馆新馆位于老馆东侧，建有11个送别厅；市级公益性公墓位于孟津区平乐镇凤凰山区域，一期占地面积99.95亩，建成墓穴2924个，花坛葬、草坪葬等生态葬墓穴免费为群众提供。

在洛阳殡仪馆，王国辉实地察看新馆运营情况，对老馆改造、新老区域打通融合、功能完善提升等提出具体要求。在市级公益性公墓，王国辉详细了解专业运营、扩大宣传等情况，要求市民政局和弘义集团树立专业化、精细化、便民化理念，宣传好、运营好这一惠民项目，切实发挥好保障民生、服务群众的重要作用。

王国辉强调，要坚持以人民为中心的发展思想，践行新发展理念，全面提升殡葬服务能力，努力把群众“身后事”办成“暖心事”。要聚焦群众“急难愁盼”，强化殡葬服务突出问题整治，加强对殡葬服务机构的监督和管理，保障群众合法权益。要积极推进移风易俗，引导群众文明治丧、低碳祭扫，培育现代殡葬新理念、新风尚。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 江南)