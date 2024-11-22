文明花开满城芳——第42届中国洛阳牡丹文化节文明实践工作综述

应天门遗址博物馆内，志愿者为游客解读隋唐城门规制；周公庙旁，彩色盲道方便盲人通行；光合城社区“不凡妈妈”非遗·绒花系列手作坊里，簪娘们通过制作绒花作品增加收入……这些鲜活的画面，是第42届中国洛阳牡丹文化节文明花开满城芳的生动注脚。

应天门遗址博物馆内，志愿者为游客解读隋唐城门规制；周公庙旁，彩色盲道方便盲人通行；光合城社区“不凡妈妈”非遗·绒花系列手作坊里，簪娘们通过制作绒花作品增加收入……这些鲜活的画面，是第42届中国洛阳牡丹文化节文明花开满城芳的生动注脚。

自4月以来，一场场文明实践活动悄然开展，一批批志愿者走上文旅服务一线，他们在博物馆里解读历史文物，在景区周边绘就文明风景，在居民小区传递民生暖意，用点滴行动编织城市文明的经纬，让千年古都焕发出国色天香满城芳的生机。

志愿服务遍洛城

“您看，这是延边游客用朝鲜语写的祝福，旁边还有荆州小游客画的牡丹呢！”近日，49岁的出租车司机曹伟拿着车内的红皮本，向乘客展示这本特殊的“城市留言簿”。

作为洛阳雷锋车队的一员，曹伟在牡丹文化节期间多次义务接送遇到困难的游客，并邀请外地游客在红皮本上写下对洛阳的祝福。如今，红皮本上已有上百条留言，成为城市文明的见证。

今年牡丹文化节期间，文明实践的温暖触角延伸到了城市各个角落：在老城区周公庙旁，志愿者与周边居民用明黄、天蓝等色彩美化盲道，不仅方便了盲人出行，也让大量游客感受到了洛阳温度；在各大博物馆里，一批批志愿者参与义务讲解，帮助游客“解锁”文物背后的历史知识，让更多人了解河洛文化；在网络平台上，162名知洛阳、爱洛阳、乐于为洛阳“代言”的文明推介官，借助短视频等新媒体形式大力推介洛阳文旅，持续擦亮城市名片……

今年牡丹文化节期间，我市制订《第42届中国洛阳牡丹文化节文明实践志愿服务活动方案》，重点围绕“文明迎宾志愿先行”“清洁家园美化环境”“热情周到真挚待客”“文明交通安全出行”“文明劝导倡树新风”“文明使者公益讲解”“文明窗口微笑服务”“文明探源宅兹中国”“平安守护爱满洛阳”“牡丹绽放读懂洛阳”10个主题开展相关活动，为广大游客送上周到、温暖的服务，助力文明之花开遍牡丹花城。

窗口服务有温度

“这个牡丹香薰挂件往车里一挂，一股牡丹香气扑鼻而来，我自己开车开心，乘客坐车也能闻到浓郁的牡丹香。”近日，洛阳交运集团九龙出租公司司机姚现乐说。

今年牡丹文化节开幕前，市文明办联合道路运输部门在牡丹阁广场启动“牡丹香车”行动，为出租车及网约车司机发放定制香薰挂件，用车厢里的牡丹清香为广大游客带去旅途中的“小确幸”。

窗口行业代表城市形象，反映城市文明程度。向出租车及网约车司机发放定制香薰挂件，是洛阳擦亮服务窗口，让城市文明内外兼修的具体举措。今年牡丹文化节期间，类似的“小而美”的文明举措比比皆是：各大博物馆纷纷推出延迟闭馆措施；市场监管部门以位于热门景区和繁华地带的连锁药店为依托设置多功能驿站，为游客提供免费茶饮、手机充电等服务；轨道交通站点设置母婴休息室；“洛小青”志愿者手把手教老年人使用智能手机；餐饮协会发起“光盘行动”……

如今的洛阳，正以一个个看得见、摸得着的文明细节持续擦亮服务窗口，让八方宾客在感受国色天香的同时，也触摸到这座城市与时俱进的脉搏。

文明实践搭桥梁

近日，在洛龙区太康东路街道光合城社区新时代文明实践站“不凡妈妈”手作坊里，几名簪娘正全神贯注地整理着手中的蚕丝和铜线。在这里，一根根蚕丝被赋予生命，变成精美的绒花作品，展示着非遗文化的魅力。

去年9月，光合城社区党总支组织开展“返乡创业大学生党员走访活动”，工作人员在入户摸排时了解到，几名擅长非遗绒花制作技艺的宝妈有创业打算，于是主动提供场地，帮她们实现梦想。去年12月底，“不凡妈妈”手作坊正式在光合城社区新时代文明实践站成立。安静的工作环境、便利的交流条件、周到的社区服务，让该创业团队迅速发展起来。

“多亏了社区的帮助，让我在不耽误带娃的同时每月有了稳定的收入，做的也是喜欢的事情，感觉很幸福。”“不凡妈妈”手作坊的一名宝妈说，目前她们的订单已经排到了两三个月后，供不应求成为“幸福的烦恼”。

近年来，文明实践与就业创业“双向奔赴”的故事在洛阳越来越多：涧西区郑州路街道南村社区邻里中心组织留守妇女制作牡丹团扇，并通过网络平台进行推广；洛阳职业技术学院在乡村建设非遗工坊，让留守妇女通过学习剪纸技艺就业增收……

如今，文明实践正转化为民生改善的切实推力。通过“文明实践+”模式，越来越多的群众实现了灵活就业，形成了“做好事、学技能、促增收”的良性循环。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强）