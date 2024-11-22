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栾川县柳坪村：有理大家评 矛盾“去无踪”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.07 08:24
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　　“因为几棵树闹成这样，真是不太划算。听完大伙儿的劝说，心里豁然开朗。”前段时间，栾川县合峪镇柳坪村村民李女士坦言。

　　近日，一度困扰该村李女士、王先生两家，30棵树的归属问题得到妥善解决。

　　实际上，双方起争执已经不是头一次了。这些树的所有者为两家的老人，其中一方已经离世，至于谁家多少棵树早已变成糊涂账。也因此，村里前几次调解都无效。

　　这起矛盾能够得以解决，事理是村“评理团”成员一起评的。“评理团”成员除了村干部，还有懂法人员及德高望重的村民。

　　调解前，该村党支部书记张强先招呼矛盾双方坐下，安抚双方情绪，同时邀请懂法人员及德高望重的村民前来说和。

　　“多一棵树富不了，少一棵树穷不了，可伤了邻里情分，那才真叫亏啊！”“因为这几棵树闹上法庭，得付出更大代价，不值当。”……

　　在你一言我一语的劝解中，双方最终解开心结，选择握手言和，平分树木。

　　“邻里间难免会有纠纷，如果不及时介入，小事就会变大事。调解不仅要重视法理，还得兼顾情理。”张强介绍，为及时有效化解矛盾，他们整合村内多方力量，按照“评啥理”“理咋评”“评好理”的思路进行调解。

　　为做好调解工作，“评理团”梳理出邻里纠纷、家庭矛盾、经济纠纷等类型，并建立“三方到场”“近亲回避”“大家评议”“投票表决”等工作机制。

　　“每次调解由村党支部组织，要求矛盾双方及‘评理团’成员三方到场，调解成员需与矛盾双方无利害关系。”张强介绍，在矛盾调解中，矛盾双方开诚布公提出诉求及依据，“评理团”成员从中劝解说和。

　　调解室内摆放有一个投票箱。“对疑难事件，‘评理团’成员意见产生分歧时，大家会通过投票确定调解方案。”张强介绍道。

　　自成立“评理团”以来，柳坪村已成功调解20余起纠纷，调解成功率达100%。如今，村民有矛盾纠纷，都更愿意让“评理团”参与解决，村里逐渐形成“理让大家评”的文明乡风，真正实现了“小事不出组，大事不出村”。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 汪毅哲）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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