总阅读量11.9亿次！洛阳再次火爆出圈！

联动14个省(区、市)的城市主流媒体，多次登顶全国、同城热搜榜，4个话题阅读量破亿，总阅读量达到11.9亿次……国色牡丹再次让洛阳火爆出圈，从4月1日起，洛阳日报报业集团充分发挥媒体融合传播优势，内宣外宣共振发力，线上线下体验兼备，围绕第42届中国洛阳牡丹文化节和赏花活动推出一系列融媒体报道，精心组织联动活动，做好国际传播，相关话题、视频多次登顶全国、同城热搜榜，新媒体产品总阅读量达11.9亿次，在海内外营造出浩大的报道声势。

联动14个省(区、市)的城市主流媒体，多次登顶全国、同城热搜榜，4个话题阅读量破亿，总阅读量达到11.9亿次……国色牡丹再次让洛阳火爆出圈，从4月1日起，洛阳日报报业集团充分发挥媒体融合传播优势，内宣外宣共振发力，线上线下体验兼备，围绕第42届中国洛阳牡丹文化节和赏花活动推出一系列融媒体报道，精心组织联动活动，做好国际传播，相关话题、视频多次登顶全国、同城热搜榜，新媒体产品总阅读量达11.9亿次，在海内外营造出浩大的报道声势。

发布多个专题话题：4个阅读量破亿

今年4月，由洛阳日报社推出的“十四省名城联动 千万里国色芳华”大型融媒体联动报道，联动山东菏泽日报、湖北襄阳融媒、重庆晚报等，总计14个省(区、市)的14家城市主流媒体，聚焦各地在牡丹产业、文旅融合等领域的新业态、新现象，相关话题多次登上热搜榜。目前该活动全网累计阅读量已超过8000万次，在微博话题＃一朵牡丹连起了十四座城的春天＃＃十四省名城联动 共赏国色芳华＃的评论区，各地网友纷纷晒出与牡丹的合影，讲述与牡丹的难忘故事。

自4月1日以来，掌上洛阳客户端和洛阳网深刻把握互联网传播理念，创作出一大批传播效果优异的新媒体作品。

掌上洛阳客户端在各视频平台围绕牡丹花情、暖心服务、文旅热点等方面，共发布短视频1500余条次，阅读量“千万+”作品2条、“百万+”作品21条、 “十万+”作品266条。视频《网友坐列车发现玻璃是触摸屏》登上抖音全国热榜第一名，3个话题登上微博全国热搜榜，1个话题登上今日头条全国热搜榜。抖音话题#洛阳喊你来看花#阅读量2.3亿次、#花YOUNG洛阳城#阅读量1.5亿次、#来呀四月的洛阳包美的#阅读量1.2亿次，微博开设话题超100个，抖音、微博总阅读量超6亿次。

洛阳网在抖音、快手等短视频平台，网站、手机洛阳网及“洛阳网”“洛阳发布”等微信公众号上全面发力，累计发布相关稿件1500篇，累计阅读量超4.8亿次。其中，大型新闻专题《花YOUNG洛阳城——聚焦第42届中国洛阳牡丹文化节》在PC端、手机端共集纳稿件400余篇，点击量超1.7亿次，成为网友了解牡丹文化节和洛阳城市形象的重要窗口。

围绕牡丹文化节宣传，掌上洛阳客户端在微博平台开设#第42届中国洛阳牡丹文化节##第42届中国洛阳牡丹文化节开幕##洛阳你真的把牡丹保护得很好##国色芳华绝美同款牡丹绽放##洛阳万物皆能是牡丹#等100多个话题，其中3个话题阅读量破千万、8个话题阅读量破百万、75个话题阅读量破10万。#洛阳你真的把牡丹保护得很好##第42届中国洛阳牡丹文化节开幕##文化中国行感受国色芳华#3个话题登上全国热搜；#洛阳人赏牡丹的地点是绿化带##这个四月来洛阳耍吧##我为洛阳牡丹上分##DeepSeek眼中的洛阳##洛阳应天门打造牡丹花瓣雨##十四省名城联动 共享国色芳华#等6个话题登上微博旅游榜；#洛阳万物皆能是牡丹##国色芳华绝美同款牡丹绽放##这个春天来洛阳赏牡丹吧#等话题登上微博实时上升热点榜，还有68个话题登上微博洛阳同城热搜……

在抖音平台，掌上洛阳客户端开设话题4个，其中#洛阳喊你来看花#阅读量2.3亿次、#花YOUNG洛阳城#阅读量1.5亿次、#来呀四月的洛阳包美的#阅读量1.2亿次，总阅读量达5亿次。

洛阳网短视频平台的#2025相约洛阳赏牡丹#，单话题全平台阅读量超1.1亿次，洛阳日报视频平台的原创话题#洛阳邀你看牡丹##洛阳春之约#等，总浏览量近1亿次。