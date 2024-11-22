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洛阳花市锦云同
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.05.07 07:53
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　　唐朝时，洛阳已形成庞大的牡丹花市。白居易的《买花》云：“共道牡丹时，相随买花去。贵贱无常价，酬直看花数：灼灼百朵红，戋戋五束素。上张幄幕庇，旁织巴篱护。水洒复泥封，移来色如故。家家习为俗，人人迷不悟。”在五代、北宋时，洛阳花市更是规模空前。洛阳春天的花市共有两个：其一是元宵节花市，主要是山篦子(野生牡丹苗)的交易；另一个是谷雨前后的花市，主要是珍品牡丹的交易、牡丹鲜切花的交易及私家园林的开放等。

　　元宵花市山篦子

　　欧阳修的《生查子》云：“去年元夜时，花市灯如昼。月上柳梢头，人约黄昏后。今年元夜时，月与灯依旧。不见去年人，泪湿春衫袖。”这是一首情诗，故事发生在北宋洛阳的元宵节花市。

　　元宵节时，牡丹尚未开，为什么有花市呢？实际上，花市上交易的是山篦子，就是从山中挖来的野生牡丹苗。

　　欧阳修的《洛阳牡丹记》载，初春时，洛阳人在元宵节花市上买来大量的野生牡丹，栽到自家的园圃中。由于环境条件等的改变，部分植株出现一些“枝变”和“芽变”，从中选育出观赏价值较高的变异类型进行嫁接、培育，从而形成了新的品种。

　　嫁接的时间，是每年的秋天。牡丹何以秋天嫁接呢？俗谚说：“秋分后，重阳前，七芍药，八牡丹。”这是说，每年中秋节前后是嫁接牡丹的最佳时节。若是“春分栽牡丹，到老不开花”。

　　精通嫁接的工人，被称为门园子，有钱人家都要请门园子为自家嫁接牡丹。当时姚黄一个接头就值五千钱。需要嫁接的人家在秋天时与门园子立下契约买定，嫁接好，到春天开花才付工钱。

　　洛阳群山环抱，山篦子主要采集于群山之中。货源充足的山篦子为牡丹新品种的培育提供了条件。

　　周师厚的《洛阳牡丹记》中记载了洛阳牡丹品种“御袍黄”的来历：应天院神御花圃是皇家园林，在花圃内种植的数百株寿安山山篦子中，变异出牡丹新品种，定名为“御袍黄”。应天院神御花圃，位于今东关大街。

　　该书还说：“洗妆红，千叶肉红花也，元丰中，忽生于银李圃山篦中，大率似寿安而小异。刘公伯寿见而爱之，谓如美妇人洗去朱粉，而见其天真之肌，莹洁温润，因命今名。”银李圃位于洛河南岸的银沙滩。洗妆红的命名者刘公伯寿，就是有“戴花刘使”之称的刘几，他精音律，善诗赋。

　　另外，“大宋紫”，千叶紫花，本出于永宁县(今洛宁县)大宋川豪民李氏花园，李氏采野牡丹植于园中，培植出了这种名花。魏紫，出于当过宰相的魏仁浦家。起初是由樵夫在寿安山中发现这种牡丹花，后挖出来卖给魏家的。

　　谷雨前后逛花市

　　北宋曹勋的《诉衷情》云：“西都花市锦云同。谷雨贡黄封。天心故偏雨露，名品满深宫。开国艳，正春融。露香中。绮罗金殿，醉赏浓春，贵紫娇红。”洛阳是北宋的西都，这里谷雨前后的花市，是贵紫娇红的花世界。“西都花市锦云同”，描述了洛阳花市的繁华景象，繁花似锦，如同彩云般绚烂。

　　关于花市之繁华，北宋末年的洛阳诗人朱敦儒的《鹧鸪天》载：“天津帐饮凌云客，花市行歌绝代人。穿绣陌，踏香尘。满城沈醉管弦声。”曹组的《水龙吟》载：“三月春光，上林池馆，西都花市……东风既与花王，芍药须为近侍。歌舞筵中，满装归帽，斜簪云髻。”

　　欧阳修提到，花市集中在月陂堤、张家园、棠棣坊、长寿寺东街和郭令宅。李格非的《洛阳名园记》提到，最大的花市集中在天王院花园子，这是隋唐遗留下来的一座园林废址，其他观堂都没有了，却有数十万株牡丹。城中靠种花、养花而谋业的花匠们，携家带小在此园精心培植牡丹。每逢牡丹花开时节，园里搭布幛，围成售花处和百戏舞台，以迎接全城居民来游玩、赏花和买花。

　　谷雨前后的花市，交易量最大的是牡丹鲜切花。唐宋洛阳有簪花的习俗，即将牡丹鲜切花戴在头上，同时也有将牡丹插入瓶中的插花艺术。

　　欧阳修的《洛阳牡丹记》载：“洛阳之俗，大抵好花，春时，城中无贵贱，皆插花，虽负担者亦然。”北宋的洛阳，牡丹花开时节，每个人头上都戴牡丹花，就是挑担的小贩也是这样，于是就形成了庞大的牡丹鲜切花市场。

　　牡丹的品种不同，鲜切花的价格也不同，最贵的是姚黄。当时，担任寿安(今宜阳)县尉的张耒(lěi)《漫成》载：“江南梅花凌雪霜，桃李开尽春无光。谁知洛阳三月暮，千金一朵买姚黄。”

　　邵雍、司马光等洛阳文人赏花饮酒，头上皆戴花。邵雍写的《插花吟》道：“头上花枝照酒卮(zhī，古代盛酒的器皿)，酒卮中有好花枝。身经两世太平日，眼见四朝全盛时。况复筋骸粗康健，那堪时节正芳菲。酒涵花影红光溜，争忍花前不醉归。”你看，头上花枝照进酒器中，酒中也有花影，身处太平之世，又是花开时节，怎能不开怀畅饮呢？

　　当时举办的万花会，即牡丹花会，也需要很多鲜切花。宋仁宗时期的西京留守钱惟演，举办了官方首个万花会。宴集之所，用牡丹鲜切花挂满屏帐，“举目皆花也”。之后，“万花会”遂成为士大夫们共会赏花的正式名称。

　　北宋吕本中的《童蒙训》记述了一次万花会的情形。开始，众宾客济济一堂，忽然卷帘，异香从内出来，郁然满屋。一群美女端上酒肴，并带各种乐器次第而至。另有十名美貌歌女，皆穿白衣，头戴红牡丹，边唱边舞，舞毕退场。少顷，又香起，又有歌女登场，如是十次。穿紫衣时簪白花，穿黄衣时簪紫花，穿红衣时则簪黄花。所唱的歌，皆为前辈牡丹名词。

　　鲜切花也送到外地，比如，洛阳牡丹鲜切花是贡品，花开时节，要用驿马将鲜切花送到汴京。置驿贡花不仅持续到北宋末年，而且洛阳民间也常把牡丹鲜切花用快马送到开封。欧阳修的《谢观文理尚书惠西京牡丹》载：“赠以洛阳花满盘，斗丽争奇红紫杂。两京相去五百里，几日驰来足可捷。”

　　鲜切花也被贩卖到周边地区。郭应祥的《卜算子》云：“谁把洛阳花，剪送河阳县。魏紫姚黄此地无，随分红深浅。小插向铜瓶，一段真堪羡。十二人簪十二枝，面面交相看。”你看，送到河阳县的洛阳鲜切花，插入了铜瓶，一家十二口人，每人头上簪一枝。

　　当时，鲜切花的交易量非常惊人，因为近百万人口的城市，人人簪花，又有大量观光客购买和运往外地。在花市上，也有很多外地客商与洛阳花农签合同，秋天时将预订的牡丹种苗运到各地。

　　花市是个信息交流平台，也举行牡丹花的评选、新品种的命名等各种活动。西京留守钱惟演就曾评定姚黄为花王，魏紫为花后。虽然后来有许多新品，比姚黄、魏紫更美丽，但由于钱惟演的影响力，直到今天，他评定的花王、花后，仍得到人们的广泛认同。

　　相约名园赏花来

　　邵雍的《洛阳春》说：“洛阳人惯见奇葩，桃李花开未当花。须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。”这是千家万户倾城赏花的洛阳风俗。

　　五代、北宋洛阳城私家园林，春时赏花季节都对外开放。《元城先生语录》说：司马光的独乐园，春天时对游人开放，并设茶饮。独乐园在洛阳诸园中，最为简素，但人们敬慕司马光，春天时必定前来游览。洛阳惯例，看园子的花工所得茶汤钱，闭园之日，与主人平分之。一天，独乐园的管家吕直共得钱十千，向司马光交纳。司马光说：“这是你的钱，快拿走。”吕直再三欲留下此钱，司马光发怒，吕直只好把钱拿走。十多天后，吕直用这些钱为司马光在园中新建一个亭子。

　　司马光的好友邵雍，一生布衣，以种花卖花为生。他的宅园，名为丛春园。该园位于洛水之南，园内有丛春亭和先春亭，登亭北望，可见洛水西来，天津桥粗壮的桥墩迎击着咆哮的河水，喷溅无数小水珠，发出数十里之外都能听到的轰鸣声，景象十分壮观。邵雍称其居为“安乐窝”，自号“安乐先生”。

　　安乐窝有牡丹、桃李，每到春天，牡丹怒放，桃飘李飞，景致迷人。邵雍《牡丹吟》云：“牡丹花品冠群芳，况是其间更有王。四色变而成百色，百般颜色百般香。”《安乐窝中吟》云：“安乐窝中弄旧编，旧编将绝又重联。灯前烛下三千日，水畔花间二十年。”

　　在花开时节，丛春园对外开放，并且所收茶汤钱是最贵的。为了吸引更多的人前来赏花，邵雍培育出了一株开二十四枝花的牡丹，为此他赋诗云：“牡丹一株开绝伦，二十四枝娇娥颦。天下唯洛十分春，邵家独得七八分。”这无疑是丛春园最好的广告。（郑贞富）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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