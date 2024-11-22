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江凌调研青年社区及人才公寓建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.06 21:23
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江凌调研青年社区及人才公寓建设工作
加强安居保障 建好服务平台
更加有力有效聚合青年群体

　　6日，市委书记江凌调研青年社区及人才公寓建设工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要论述，加强青年安居保障，建好就业创业服务平台，更加有力有效地聚合青年群体，为现代化洛阳建设凝聚青春力量。

　　洛阳人才集团积极盘活闲置资源，建设人才公寓、摩铁备考公寓等青年安居项目，加快打造高品质的青年社区。江凌先后察看了人才集团在洛龙区、西工区等地打造的青年社区建设进展，了解项目运营模式和入住情况，对完善提升服务细节等提出要求。他指出，要摸清青年群体市场需求，推出品种更丰富、设计更居家、服务更完善的青年公寓，更好满足各类青年人才安居需求。

　　在洛龙区炎黄青年数创社区，江凌察看青创之家、洛龙商学院、人力资源产业园等青年就业创业服务平台建设运营情况。在涧西区卓阳青年社区，江凌察看人才公寓，走访入驻企业，了解青年创业创新和服务保障等工作。他指出，要发挥人力资源产业园等平台功能，加大扶持力度，引入更多职业中介和猎头公司，打造覆盖全市的人力资源专业化市场，构建全生命周期的就业创业服务体系，更好满足用人单位和求职青年需求。

　　洛龙区正在对正大广场、宝龙广场等片区实施联动改造，打造文商旅特色街区。江凌来到新开业的567鲜生超市宝龙店，察看业态布局、调性打造和运营情况，指出要更加注重品质和调性，持续提升结构和服务，打造深受年轻人欢迎的商超品牌。要在打造消费场景、发力夜间经济上下更大功夫，引进培育更多有引流效应的网红店，更好满足青年群体消费需求。

　　调研中，江凌强调，青年是推动产业发展、促进创新创业、拉动消费增长的重要力量。青年聚则洛阳兴。要以更大力度推进青年友好型城市建设，在做好优秀人才引进来、驻洛高校毕业生留下来等工作的基础上，着力建好青年社区，发挥好青年商学院、青年夜校等功能，提供更丰富的青年安居保障，导入更多创业培训、就业交流、交友联谊等服务资源，打造高水平的青年聚合空间，不断提高青年对洛阳城市的认同感和归属感，让更多青年人才聚在洛阳、共创未来。

　　王军、王森等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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