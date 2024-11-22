洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

央媒观洛 | 洛阳：以沉浸式文旅解锁文旅融合“新密码”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 人民网 2025.05.06 20:36
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　应天门下，3D投影灯光秀以光影再现大唐盛景，让游客仿若穿越时空；隋唐洛阳城遗址公园内，游客身着汉服与NPC互动，沉浸式感受盛唐市井生活；洛邑古城里，沉浸式剧本杀备受青睐，游客化身古人穿梭古巷解锁神秘故事。

　　五一假期，洛阳文旅热度爆表。社交媒体上，一句“今天的洛阳得有1亿人……”生动展现了这座古都的超高人气。从沉浸演艺到剧本娱乐，从汉服体验到电竞数娱，洛阳深挖文化宝藏，以创意激活资源，让“文化”出圈，赢旅游流量。

　　数据显示，今年洛阳牡丹文化节，洛阳全市共计接待游客1033.71万人次，旅游总收入82.93亿元，同比2024年分别增长1.69%和5.72%。

　　洛阳龙门古街，《龙门宴乐》让游客沉浸其中，不辨古今。人民网记者 王佩 摄

　　深挖资源变创意，以文塑旅

　　洛阳，有5000多年文明史、4000多年建城史和1500多年建都史，作为“十三朝古都”，洛阳的文化旅游却曾面临一些尴尬：“有说头，没看头”“难见实物、难以体验”，文旅市场长期不温不火。

　　“文化大市得拼文化，不能守着宝藏过‘穷日子’。”洛阳市文化和旅游局相关负责人说。近年来，文化自信回归，国潮兴起。洛阳乘势而上，创新文化表达，以文旅融合寻求文旅产业破圈。文博游、演艺游、剧本杀，依托丰富的历史文化资源，洛阳旅游“花样”不断。

　　伊水之畔，丝竹之声悠扬而起，龙门宴乐的帷幕缓缓拉开。身着广袖襦裙的侍女们，手持宫灯，莲步轻移，宛如从壁画中走出。宴席之上，典雅的瓷器中茶香四溢，盘碟里摆放着精美佳肴。舞姬们身姿婀娜，随着乐曲翩然起舞，广袖舒展，仿若惊鸿。远处的石窟佛像在灯光映照下庄严肃穆，与宴乐的热闹场景相映成趣，仿佛穿越千年，重现大唐盛世的风雅与繁华。

　　“这不是普通的宴席，像是一场穿越时空的对话，让今人全身心沉浸其中，连呼吸都带着千年前的风雅。”游客宋女士说。

　　应天门的《唐宫乐宴》以实景演艺再现盛唐风华，洛邑古城的剧本杀让游客化身“神都密探”解谜探案……当“十三朝古都”遇见沉浸式演绎、剧本杀、互动式体验，历史不再是冰冷的文物，而是可触摸、可参与、可传播的文化盛宴。

　　洛阳市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊表示，洛阳积极发展沉浸演艺、剧本娱乐、研学旅行、汉服体验、电竞数娱等沉浸式文旅新业态，加快推动文旅产业由观光旅游向沉浸体验转变。

　　《寻迹洛神赋》演艺项目带领观众沉浸式感受厚重洛阳。人民网记者 王佩 摄

　　科技赋能优体验，以旅彰文

　　巍峨城墙蜿蜒天际，垛口旌旗猎猎作响。踏入城门，市井喧嚣扑面而来：商贩的吆喝、马蹄的脆响、孩童的欢笑交织成一首美妙的乐曲……对北京游客张灵灵来说，这并非真实的盛唐街景，而是河南洛阳龙门古街《风起洛阳》沉浸式全感VR带来的震撼体验。

　　“与身着襦裙的女子擦肩而过时，我竟分不清自己是游客，还是这盛世长卷里的画中人。”摘下VR设备的瞬间，张灵灵如梦初醒，意犹未尽：“不仅能看、能听，连冷热、风声都无比真实，坐马车的颠簸、过索桥的恐惧，简直身临其境！”尽管日均开放30余场，该项目依然场场爆满，成为年轻人打卡洛阳的新热点。

　　《风起洛阳》全感VR是洛阳瞄准沉浸式文旅市场的缩影。当前，科技正为文旅产业高质量发展注入新动能。越来越多的文旅企业立足洛阳深厚的文化沃土，打造文化与科技融合的新业态、新场景，推动中华优秀传统文化在创造性转化、创新性发展中焕发新活力。

　　如帘水幕倾泻而下，身着华服的“洛神”裙裾飞扬；在龙门石窟佛像前，“千年前”的工匠“开凿”不朽传奇……在洛阳大河荟，《寻迹洛神赋》演艺项目带领观众在“一步一景”的探索中，沉浸式感受洛阳厚重的历史文化。

　　走进明堂，欣赏洛阳首部融合人偶互动与高科技的沉浸式话剧《明堂幻像》，一睹盛唐风貌与丝路繁华；隋唐大运河文化博物馆用数字技术还原漕运场景，游客可“驾驶”虚拟货船穿越千年……科技赋能，让文化新业态不断壮大、新场景日益丰富。

　　科技赋能，文化出圈。如今，全国各地游客纷至沓来，打卡洛阳，在虚拟和现实、科技与历史的交错中，赏文物、品文化，沉浸式感受古都洛阳的魅力。2024年，洛阳市累计接待游客1.53亿人次，旅游总收入1208.59亿元，同比分别增长13.48%和16.02%。

在洛阳，身穿汉服的游客随处可见。人民网记者 王佩 摄

　　产业联动塑品牌，文旅破圈

　　暮色四合，华灯渐次点亮，洛邑古城迎来每日客流高峰。古街之上，唐风酒肆与宋韵商铺比邻而立，小桥流水倒映着青砖黛瓦，移步换景间皆是古韵。身着汉服的游客手持团扇、衣袂翩跹，或倚窗静赏夜色，或凭栏远眺灯火，勾勒出一幅古今交融的绝美画卷。“到洛阳穿汉服”，正成为万千游客奔赴这座古都的理由与仪式感。

　　“汉服和洛阳的气质太搭了，有很多适配的场景，而且满大街都是‘穿越者’，让人心痒痒，谁能忍住不体验一把呢？”游客周芳说。

　　以前，洛阳旅游热度集中在牡丹盛放的春日。如今，同样的古城却焕发全新生机。改变从何而来？

　　“现在的洛阳，文化气息更浓郁了。”谈及变化，市民李女士深有感触。深挖城市历史底蕴，以文化为魂赋能旅游，洛阳打破季节限制，让旅游淡季依旧红火。

　　“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，洛阳以古都文化为底蕴，大力发展“穿越式”汉服经济，形成“汉服+造型+拍摄+写真”全链条产业，打造“汉服+演艺”“汉服+剧本杀”“汉服+研学”“汉服+节会”等组合，多维度、持续地丰富着游客的汉服体验。

　　如今，洛阳正以更长远的布局，推动汉服产业迈向新高度。今年，洛阳将实施“汉服融城2.0计划”，构建从文化体验到产业孵化的完整生态链。深化“汉服融城”，保持洛阳汉服IP热度；开展汉服面料、刺绣、裁剪、妆造等人才培训，计划到2025年底，全市汉服产业相关单位达到1200家，引进和培育汉服相关专业人才不少于200人，推动洛阳汉服产业持续出新出彩。

　　从“门票经济”向“产业经济”转，洛阳正努力把优秀的历史文化资源融入到旅游产业规划建设中，以文促旅，给旅游增内涵；以旅彰文，让文化活起来。不断丰富文化旅游业态，形成更多的“诗和远方”。
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家...
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
        为加强传承国医大师学术经验，加快培养妇幼中医药人才，5月2日，国医大师丁樱收徒拜师仪式在洛阳市妇幼保健...
  • ·9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 又火了！洛阳上榜“五一”假期全...
  • 张玉杰调研督导重点项目建设工作
  • “五一”假期，洛阳接待游客736.2...
  • 五一假期不停工 洛阳重点项目“加...
  • 69.5万人次打卡洛阳文博场馆 年轻...
  • 五一假期，洛阳站、洛阳龙门站共...
  • 洛阳冰岩：研制精密激光设备 加速...
  • “五一”假期，洛阳境内高速上下...
  • 洛阳智造助力矿山装备智能化升级
  • 洛平：博物馆不妨多纳计于“流量”
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605