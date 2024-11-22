央媒观洛 | 洛阳：以沉浸式文旅解锁文旅融合“新密码”

应天门下，3D投影灯光秀以光影再现大唐盛景，让游客仿若穿越时空；隋唐洛阳城遗址公园内，游客身着汉服与NPC互动，沉浸式感受盛唐市井生活；洛邑古城里，沉浸式剧本杀备受青睐，游客化身古人穿梭古巷解锁神秘故事。

应天门下，3D投影灯光秀以光影再现大唐盛景，让游客仿若穿越时空；隋唐洛阳城遗址公园内，游客身着汉服与NPC互动，沉浸式感受盛唐市井生活；洛邑古城里，沉浸式剧本杀备受青睐，游客化身古人穿梭古巷解锁神秘故事。

五一假期，洛阳文旅热度爆表。社交媒体上，一句“今天的洛阳得有1亿人……”生动展现了这座古都的超高人气。从沉浸演艺到剧本娱乐，从汉服体验到电竞数娱，洛阳深挖文化宝藏，以创意激活资源，让“文化”出圈，赢旅游流量。

数据显示，今年洛阳牡丹文化节，洛阳全市共计接待游客1033.71万人次，旅游总收入82.93亿元，同比2024年分别增长1.69%和5.72%。

洛阳龙门古街，《龙门宴乐》让游客沉浸其中，不辨古今。人民网记者 王佩 摄

深挖资源变创意，以文塑旅

洛阳，有5000多年文明史、4000多年建城史和1500多年建都史，作为“十三朝古都”，洛阳的文化旅游却曾面临一些尴尬：“有说头，没看头”“难见实物、难以体验”，文旅市场长期不温不火。

“文化大市得拼文化，不能守着宝藏过‘穷日子’。”洛阳市文化和旅游局相关负责人说。近年来，文化自信回归，国潮兴起。洛阳乘势而上，创新文化表达，以文旅融合寻求文旅产业破圈。文博游、演艺游、剧本杀，依托丰富的历史文化资源，洛阳旅游“花样”不断。

伊水之畔，丝竹之声悠扬而起，龙门宴乐的帷幕缓缓拉开。身着广袖襦裙的侍女们，手持宫灯，莲步轻移，宛如从壁画中走出。宴席之上，典雅的瓷器中茶香四溢，盘碟里摆放着精美佳肴。舞姬们身姿婀娜，随着乐曲翩然起舞，广袖舒展，仿若惊鸿。远处的石窟佛像在灯光映照下庄严肃穆，与宴乐的热闹场景相映成趣，仿佛穿越千年，重现大唐盛世的风雅与繁华。

“这不是普通的宴席，像是一场穿越时空的对话，让今人全身心沉浸其中，连呼吸都带着千年前的风雅。”游客宋女士说。

应天门的《唐宫乐宴》以实景演艺再现盛唐风华，洛邑古城的剧本杀让游客化身“神都密探”解谜探案……当“十三朝古都”遇见沉浸式演绎、剧本杀、互动式体验，历史不再是冰冷的文物，而是可触摸、可参与、可传播的文化盛宴。

洛阳市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊表示，洛阳积极发展沉浸演艺、剧本娱乐、研学旅行、汉服体验、电竞数娱等沉浸式文旅新业态，加快推动文旅产业由观光旅游向沉浸体验转变。

《寻迹洛神赋》演艺项目带领观众沉浸式感受厚重洛阳。人民网记者 王佩 摄

科技赋能优体验，以旅彰文

巍峨城墙蜿蜒天际，垛口旌旗猎猎作响。踏入城门，市井喧嚣扑面而来：商贩的吆喝、马蹄的脆响、孩童的欢笑交织成一首美妙的乐曲……对北京游客张灵灵来说，这并非真实的盛唐街景，而是河南洛阳龙门古街《风起洛阳》沉浸式全感VR带来的震撼体验。

“与身着襦裙的女子擦肩而过时，我竟分不清自己是游客，还是这盛世长卷里的画中人。”摘下VR设备的瞬间，张灵灵如梦初醒，意犹未尽：“不仅能看、能听，连冷热、风声都无比真实，坐马车的颠簸、过索桥的恐惧，简直身临其境！”尽管日均开放30余场，该项目依然场场爆满，成为年轻人打卡洛阳的新热点。

《风起洛阳》全感VR是洛阳瞄准沉浸式文旅市场的缩影。当前，科技正为文旅产业高质量发展注入新动能。越来越多的文旅企业立足洛阳深厚的文化沃土，打造文化与科技融合的新业态、新场景，推动中华优秀传统文化在创造性转化、创新性发展中焕发新活力。

如帘水幕倾泻而下，身着华服的“洛神”裙裾飞扬；在龙门石窟佛像前，“千年前”的工匠“开凿”不朽传奇……在洛阳大河荟，《寻迹洛神赋》演艺项目带领观众在“一步一景”的探索中，沉浸式感受洛阳厚重的历史文化。

走进明堂，欣赏洛阳首部融合人偶互动与高科技的沉浸式话剧《明堂幻像》，一睹盛唐风貌与丝路繁华；隋唐大运河文化博物馆用数字技术还原漕运场景，游客可“驾驶”虚拟货船穿越千年……科技赋能，让文化新业态不断壮大、新场景日益丰富。

科技赋能，文化出圈。如今，全国各地游客纷至沓来，打卡洛阳，在虚拟和现实、科技与历史的交错中，赏文物、品文化，沉浸式感受古都洛阳的魅力。2024年，洛阳市累计接待游客1.53亿人次，旅游总收入1208.59亿元，同比分别增长13.48%和16.02%。

在洛阳，身穿汉服的游客随处可见。人民网记者 王佩 摄

产业联动塑品牌，文旅破圈

暮色四合，华灯渐次点亮，洛邑古城迎来每日客流高峰。古街之上，唐风酒肆与宋韵商铺比邻而立，小桥流水倒映着青砖黛瓦，移步换景间皆是古韵。身着汉服的游客手持团扇、衣袂翩跹，或倚窗静赏夜色，或凭栏远眺灯火，勾勒出一幅古今交融的绝美画卷。“到洛阳穿汉服”，正成为万千游客奔赴这座古都的理由与仪式感。

“汉服和洛阳的气质太搭了，有很多适配的场景，而且满大街都是‘穿越者’，让人心痒痒，谁能忍住不体验一把呢？”游客周芳说。

以前，洛阳旅游热度集中在牡丹盛放的春日。如今，同样的古城却焕发全新生机。改变从何而来？

“现在的洛阳，文化气息更浓郁了。”谈及变化，市民李女士深有感触。深挖城市历史底蕴，以文化为魂赋能旅游，洛阳打破季节限制，让旅游淡季依旧红火。

“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，洛阳以古都文化为底蕴，大力发展“穿越式”汉服经济，形成“汉服+造型+拍摄+写真”全链条产业，打造“汉服+演艺”“汉服+剧本杀”“汉服+研学”“汉服+节会”等组合，多维度、持续地丰富着游客的汉服体验。

如今，洛阳正以更长远的布局，推动汉服产业迈向新高度。今年，洛阳将实施“汉服融城2.0计划”，构建从文化体验到产业孵化的完整生态链。深化“汉服融城”，保持洛阳汉服IP热度；开展汉服面料、刺绣、裁剪、妆造等人才培训，计划到2025年底，全市汉服产业相关单位达到1200家，引进和培育汉服相关专业人才不少于200人，推动洛阳汉服产业持续出新出彩。

从“门票经济”向“产业经济”转，洛阳正努力把优秀的历史文化资源融入到旅游产业规划建设中，以文促旅，给旅游增内涵；以旅彰文，让文化活起来。不断丰富文化旅游业态，形成更多的“诗和远方”。