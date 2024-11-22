点赞！七二五所斩获全国职工技术成果最高奖项

6日，洛报融媒记者从中船集团七二五所获悉，该企业“清洁能源紧凑高效换热装备”创新成果从全国1400多项创新成果中脱颖而出，于日前成功摘得全国职工技术成果最高奖项——“职工技术创新成果奖”一等奖。

6日，洛报融媒记者从中船集团七二五所获悉，该企业“清洁能源紧凑高效换热装备”创新成果从全国1400多项创新成果中脱颖而出，于日前成功摘得全国职工技术成果最高奖项——“职工技术创新成果奖”一等奖。

换热装备是使热量从热流体传递到冷流体的设备，广泛应用于炼油、化工、轻工、制药等领域。围绕清洁能源紧凑高效换热装备研发，近年七二五所聚焦国家清洁能源战略，成功研制了以印刷电路板式换热器(PCHE)和LNG开架式气化器(ORV)为代表的多项清洁能源紧凑高效换热装备，成功打破国外垄断，填补国内空白。

目前，该企业研制的PCHE产品已应用于超临界二氧化碳发电、舰船动力、海洋工程、氢能源、核电、LNG等领域，在我国首个十万吨级自营深水半潜式油气平台“深海一号”能源站、我国首座全球容量最大、参数最高的超临界二氧化碳循环发电试验机组等多个国家重大工程项目实现示范应用；ORV产品已实现渤、黄、东、南各海域全覆盖，为国家重点能源保障项目提供核心装备支持，服务京津冀、长三角、珠三角等区域能源中心。

在载体建设上，七二五所还积极打造流体与换热装备研制中心，相关项目组已承担工信部高技术船舶、河南省重大科技专项等20余项科研课题，科研总经费超1亿元，受理国家发明专利多20余项，发表国内外科技论文30余篇。

职工技术创新成果奖是国家科学技术奖励办批准的全国职工技术成果最高奖项，由中国职工技术协会主办，旨在从全国各行业职工首创的新技术、新工艺、新工法、新材料、新工具、新应用、新产品、新设计中评选出先进成果，从2004年起每年评选一届。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦）