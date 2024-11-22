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今年4月1日至15日牡丹文化节期间，洛阳接待游客1033.71万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.06 21:24
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　　洛报融媒记者从牡丹文化节执委办获悉，今年4月1日至4月15日牡丹文化节期间，洛阳全市共计接待游客1033.71万人次，旅游总收入82.93亿元，同比增长1.69%和5.72%。牡丹文化节亮点纷呈，进一步提升了洛阳国际影响力和城市美誉度，助推全市文旅持续火爆出圈。

　　第42届中国洛阳牡丹文化节由河南省政府主办，洛阳市政府、河南省文化和旅游厅承办，于4月1日至4月15日在洛阳成功举办，顺应“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展特点，以“花YOUNG洛阳城”为主题，以赏花为主线，围绕牡丹、汉服、音乐、户外、消费等内容举办10项主体活动。

　　在赏花期期间，洛阳社会各界围绕“花YOUNG汉服、花YOUNG音乐、花YOUNG非遗、花YOUNG山水”四个板块策划了35项联动活动。牡丹文化节期间，各类网站、客户端等新媒体平台以及抖音、B站、小红书等第三方平台编发转发相关稿件约4.9万余篇(条)，41个网络话题登上微博抖音等平台热搜热榜，全网总浏览量超49.7亿人次， “花开中国美丽绽放”话题受到外交部、中联部、驻外使领馆、驻外使节、海外媒体等重磅推介23次，吸引全国25家兄弟国传单位参与，海外传播覆盖受众超1000万，进一步提升了洛阳国际影响力和城市美誉度，助推全市文旅持续火爆出圈。

　　据美团旅行发布数据显示，洛阳上榜清明、“五一”小长假全国Top10旅游目的地城市。牡丹文化节期间，洛阳全市共计接待游客1033.71万人次，旅游总收入82.93亿元，同比2024年分别增长1.69%和5.72%。自4月1日至5月5日，累计接待2688.07万人次，旅游总收入223.42亿元，同比2024年分别增长3.94%和9.26%。

　　据悉，本届牡丹文化节呈现以下亮点。

　　数字赋能引流破圈。本届牡丹文化节坚持创意创新，运用“特色活动+热点话题+有效传播”宣传模式，着力在前期传播推广、创新开幕形式、打造特色活动三个方面下功夫，设置话题，冲榜冲搜，为牡丹文化节有效引流。其中，线上开幕式，充分运用“数字+场景”，与国潮元宇宙深度融合，点亮龙门石窟、隋唐洛阳城等洛阳地标，蓄力点燃牡丹文化节开幕高潮；通过创意视频的多维传播，激活文化IP，立体展现“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”的盛况，深入诠释洛阳以花为媒、创新文旅融合的发展模式；针对不同场景特点，策划推出游园、剧本、社交等多元活动，提高趣味体验，打造城市出圈新玩法，吸引多元客群。

　　强势激活多元消费。聚焦情绪、体验和夜间消费，推出“味美洛阳”“乐宿洛阳”“畅购洛阳” “好礼洛阳” “春惠洛阳”五大主题活动，为游客和市民提供一站式“古都洛阳”吃喝玩乐体验，提升消费吸引力。通过“花卉+文化IP”，打造自然花境小场景，形成“人在花中游”的沉浸式体验，营造消费新场景；围绕“一场神都盛会、三大演艺、三场活动、三种赏花方式”，为游客营造梦回神都洛阳的穿越体验；精心设置“牡丹市集”，会集30余家非遗手作、牡丹衍生品、牡丹美食等特色摊主，为游客奉上国色天香的春日狂欢……此外，牡丹文化节期间，洛阳围绕“夜览” “夜赏”主题观光活动，推出观光游憩、文化娱乐、演艺体验、特色餐饮、时尚购物等夜间活动，并鼓励全市热门景区、园区开展灯光秀、特色表演、优惠票价等活动，推动夜间消费业态多元融合发展。

　　精细服务赢得口碑。一年一度的牡丹文化节既是一场关于牡丹的盛会，也是对洛阳城市服务的一场考验。今年，洛阳更加注重服务保障，进一步优化交通组织，强化市场监管，切实提高旅游服务品质，守牢安全底线，让广大游客在洛舒心游玩。洛阳凭借“宠客”式的旅游服务、独特的城市魅力、沉浸式的旅游体验，4月21日被中国旅游研究院评为“2024年度游客满意十佳城市”。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 孙鹏飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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