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张玉杰暗访督导安全生产工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.06 21:23
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做实隐患排查抓牢闭环整改
践行人民至上守好安全底线
张玉杰暗访督导安全生产工作

　　6日，按照全市安全生产隐患“大排查”统一部署安排，市长张玉杰以“四不两直”的方式到联系分包网格洛邑古城片区，暗访督导安全生产工作。

　　4月起，我市启动安全生产隐患“大排查”三年行动，各级领导干部带头分包网格、深入一线暗访，开展地毯式、拉网式“大排查”，拉出隐患清单台账，压实闭环整改责任，提升本质安全水平，全力保障人民群众生命财产安全。

　　张玉杰走访洛邑古城景区及周边的汤馆、汉服店、民宿等经营场所，深入厨房、仓库、内搭夹层等重点部位，仔细排查燃气器具使用、消防设施配置、安全通道畅通、电气管线敷设等隐患，逐一指出禁烟标识不醒目、烟感器配置不齐全、灭火器取用不方便、用电用气不规范、安全培训不到位等问题，并在问题清单上签字，要求相关部门对照清单、强化督导、限期整改。他强调，洛邑古城客流量大、经营场所密集，且周边区域老房老院多、老街老巷窄，消防安全风险不容忽视，要紧盯共性问题，摸清隐患底数，找准根源症结，配齐烟感器等消防设施，加强店面环境整治、动火管理和从业人员安全培训；要针对个性问题，采取条块结合方式，逐个店铺过筛子、逐个环节找漏洞，开展餐饮燃气整治、经营性自建房安全鉴定等专项行动，确保所有问题隐患动态“清零”。

　　在洛邑古城的河南府文庙、妥灵宫等处，张玉杰详细了解文物安全、修缮保护等情况，强调要践行新时代文物工作方针，从保护一砖一瓦做起，加强历史建筑修缮加固，抓好周边环境整治提升，深入挖掘关公等文化资源，打造沉浸式演艺项目，丰富洛邑古城文旅业态，提升古都认同感、文化体验感。

　　张玉杰还随机到宜人坊综合养老服务中心检查消防安全工作，叮嘱有关负责人要扛牢主体责任，针对老年人安全意识淡薄、自救能力弱等特点，加强消防安全宣传，严格规范动火用电，守牢食品安全底线，打造呵护老年人安全健康的温馨港湾。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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