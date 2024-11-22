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祝贺！洛阳姑娘鲍珊菊、郭裕芳家门口夺冠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.06 21:24
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　　6日下午，在洛阳市体育中心自行车馆，2025年中国场地自行车联赛总决赛激战正酣。时隔9天，洛阳姑娘鲍珊菊、郭裕芳携手队友骆书艳再次登上赛场，并在家乡父老的见证下，以明显优势为河南队夺得女子团体竞速赛冠军。

　　本次比赛由中国自行车运动协会、河南省体育局、洛阳市人民政府主办，河南省田径自行车运动中心、河南省自行车运动协会、洛阳市体育局承办，来自全国20多个省份的25支代表队、381名运动员参赛，比赛为期5天，设18个小项。

　　继第三站比赛在洛阳摘得多枚金牌后，剑指全运会的河南军团在洛阳主场继续展现出了不俗的实力。围绕首枚金牌的争夺，河南队派出了奥运冠军鲍珊菊领衔的黄金组合，并在资格赛上以领先对手近3秒的成绩顺利晋级随后的比赛。当天下午举行的第一轮比赛和金牌赛上，跑在第一棒的鲍珊菊接连爆发出强大的启动能力，瞬间为河南队取得领先优势，最终帮助队伍如愿夺得冠军。

　　当天下午进行的男子团体竞速赛金牌赛上，河南队的唐浩举、冯钰生和刘琦险胜浙江队夺得河南队的第二枚金牌。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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