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全国劳模薛志飞：攻克“卡脖子”技术 让东方红拖拉机“提速换挡”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.06 21:24
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　　眼下正值农机生产旺季，这个“五一”假期，中国一拖集团有限公司技术中心教授级高级工程师薛志飞和同事们，加班加点奋战在拖拉机生产研发一线。

　　今年53岁的薛志飞，近30年坚守研发设计生产一线，带领研发团队攻克了大马力轮式拖拉机动力换挡、无级变速、无人驾驶等关键技术，于2020年被评为全国劳动模范。

　　“东方红，一个多么响亮的名字。”薛志飞说，1996年，他从吉林工业大学(现吉林大学)拖拉机专业毕业后，因为一种对“东方红”的特殊情感，进入中国一拖工作，被分配到技术中心大轮拖室，参与国家重大技术引进项目意大利菲亚特拖拉机国产化研发设计。

　　凭借几代人的坚持和努力，东方红大轮拖从零部件到整机的百分百国产化，最终形成国产化率100%的自主知识产权，为此后20多年的中国拖拉机工业奠定了技术基础。

　　“彼时，中国的高端农机市场长期被国外农机巨头垄断，其中动力换挡技术在国内尚属空白。”薛志飞说，2009年，他带领团队克服了技术封锁、控制系统开发短板等诸多困难，破解了10余项重大技术难题，仅换挡实验做了5万多次，换向实验做了1万多次，他还下稻田、赴麦区，把田野变成实验室，一轮田间可靠性实验多达750小时以上。2014年，东方红-LF2204动力换挡拖拉机上市销售，打破了国外农机巨头在中国高端农机市场垄断地位。

　　10余年间，他带领团队先后完成了东方红80—270马力六个系列、20个品种的新产品研发，东方红动力换挡拖拉机销售近2万台，并获得了用户的充分认可。

　　对于农机行业而言，一个是制造精度，一个是作业精度，背后都离不开智能化支撑。

　　“这几年，我们瞄准新能源和智能农机发展方向，主要开展无人驾驶拖拉机、自动转向拖拉机等前沿性技术研发，积极承担了多个国家重点项目。”薛志飞告诉记者，目前，东方红无人驾驶拖拉机先后取得远程启动，换向控制，避让各种动态、静态障碍物等重大成果，直线行驶100米，误差不高于2.5厘米，创造了农机装备的“中国精度”，让“田间无人影，农机独自忙”生动场景成为现实。

　　为实现关键核心技术自主可控，2023年，薛志飞又承担了国机集团重点项目“450马力无级变速拖拉机”的开发工作，先后解决了10余项“卡脖子”重点技术难题，填补了国内农机行业在大型无级变速拖拉机领域的技术空白。

　　“研究拖拉机是件快乐的事儿。我要让更多无人驾驶拖拉机驰骋大地，耕作在希望的田野上。”薛志飞说，他将致力农机装备新产品研发，突破更多装备“卡脖子”技术，擦亮“中国制造”金字招牌。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 夏若茵 姚冰洁)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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