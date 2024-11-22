打击货车违法行为！洛阳交警将开展专项整治行动

今日，“洛阳交警”官微发布消息称，为依法打击和遏制货车违规行驶、野蛮驾驶等严重交通违法行为，切实做好大气污染防治，保护人民群众生命财产安全，积极回应广大群众的关切和期待，全力稳定道路交通安全形势，洛阳市公安局交警支队决定在全市范围内开展货车违法专项整治行动。

今日，“洛阳交警”官微发布消息称，为依法打击和遏制货车违规行驶、野蛮驾驶等严重交通违法行为，切实做好大气污染防治，保护人民群众生命财产安全，积极回应广大群众的关切和期待，全力稳定道路交通安全形势，洛阳市公安局交警支队决定在全市范围内开展货车违法专项整治行动。 今日，“洛阳交警”官微发布消息称，为依法打击和遏制货车违规行驶、野蛮驾驶等严重交通违法行为，切实做好大气污染防治，保护人民群众生命财产安全，积极回应广大群众的关切和期待，全力稳定道路交通安全形势，洛阳市公安局交警支队决定在全市范围内开展货车违法专项整治行动。 工作重点 重点区域 城市区快速路、高架、隧道；建筑工地和市政、交通、水利、拆迁、绿化等在建工程项目，以及涉土施工场地、料场、消纳场所周边道路及通行线路等重点部位。 重点车辆 渣土、商砼等工程运输车，危化品运输车，重、中型特殊结构货车，“百吨王”货车以及散流体建筑用料和废料货车等重点车辆。 重点违法 闯禁行、闯红灯、逆行、超载、超速、疲劳驾驶、涉牌涉证、非法改装、抛洒遗漏易肇事肇祸等严重交通违法行为。 整治时间 2025年5月1日至2025年7月31日 工作措施 加强路面管控 在城区出入口、交警岗点、主要布警路段等，突出重点时段，加大对货车主要通行线路和建筑工地、消纳场所周边以及高架桥、快速路、地面辅道巡查和治理力度。 科学安排警力，采取机动灵活、针对性强的工作方式方法，提高检查密度、频率和效率。 组建专职队伍，对重点区域开展集中治理。 发挥科技管理优势 充分利用科技手段，加大对货车闯禁行、闯红灯、逆行、超速、涉牌涉证等严重交通违法行为的抓拍力度。 集中行动、联合整治 每周将开展全市集中统一行动；与城管、住建等部门开展联合执法；对于查处的重点车辆违法，抄告住建、城管等部门，通过约谈企业、限期整改等措施，落实多方惩戒。 洛阳交警提示 货运企业 要严格落实安全主体责任，消除各类交通安全隐患；对货运车辆驾驶人加强管理，做好教育培训，增强交通安全意识，杜绝严重交通违法行为；对营运车辆做好保养维护，确保车辆安全性能良好。 货车驾驶人 您是家庭的支柱，父母的骄傲，妻子的依靠，孩子的英雄。在行车过程中，应当牢记家人的期望与祝福，遵守交通规则，谨慎驾驶。愿广大货车驾驶人出行平安、幸福满满！⑥