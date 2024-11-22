预计8日到9日，洛阳有分散性阵雨或雷阵雨

“洛阳气象”官微发布最新天气预报称，根据最新气象资料分析，8日到9日受高空下滑槽影响，我市有分散性阵雨或雷阵雨，其他时段以晴或多云天气为主。
“洛阳气象”官微发布最新天气预报称，根据最新气象资料分析，8日到9日受高空下滑槽影响，我市有分散性阵雨或雷阵雨，其他时段以晴或多云天气为主。
“洛阳气象”官微发布最新天气预报称，根据最新气象资料分析，8日到9日受高空下滑槽影响，我市有分散性阵雨或雷阵雨，其他时段以晴或多云天气为主。
具体预报
今天夜里：晴天间多云。
5月7日(周三)：晴天转多云，气温15℃～29℃。
5月8日(周四)：多云到阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，西北风4级左右，气温18℃～27℃。
5月9日(周五)：多云间阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，西北风4～5级，阵风8～9级，气温18℃～26℃。
5月10日(周六)：晴天间多云，西北风4～5级，阵风7～8级，气温15℃～27℃。
5月11日(周日)：晴天间多云，气温14℃～33℃。
5月12日(周一)：晴天到多云，气温15℃～36℃。
5月13日(周二)：阴天间多云，气温20℃～38℃。⑥
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