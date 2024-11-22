洛阳各级12315来洛游客诉求办结率100%

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，4月1日至5月5日，洛阳各级12315共受理涉及外地来洛游客投诉举报987件，和去年同比下降3.1%，按照“5分钟响应、半小时见面、24小时办结”要求，办结率和回访率均为100%。

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，4月1日至5月5日，洛阳各级12315共受理涉及外地来洛游客投诉举报987件，和去年同比下降3.1%，按照“5分钟响应、半小时见面、24小时办结”要求，办结率和回访率均为100%。

4月以来，来洛游客较多，该局加强旅游景区、商场超市、餐饮集聚街区、各类节会等重点行业、重点区域的消费环境检查指导，尤其是旅游景区周边的商品零售业、宾馆住宿业、餐饮服务业、停车收费等，并就近设置12315投诉举报服务站，及时受理、处置各类投诉举报事项。对于投诉较为集中的行业和区域及时公示投诉信息，依法开展行政约谈指导，妥善化解消费矛盾纠纷，净化消费市场环境。

“市场监管部门接到来洛游客的消费投诉后，第一时间联系诉求人、第一时间到场处置。”洛阳市市场监管局相关负责人说，执法人员通过快速处置方式现场解决纠纷，力求让消费者“一趟不用跑”或“只跑一趟”。比如，4月14日，消费者于女士反映在西工区某商铺拍摄汉服写真，但是实际拍摄和精修照片数量与商家承诺不符，商家却不予解决。接到投诉后，西工区市场监管局辖区所执法人员立即调查处理，经调解，商家现场为消费者退回一半费用。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，洛阳文旅持续火热，该局将在试点先行赔付等消费维权新方式的基础上，持续畅通消费维权多方渠道，强化对ODR企业、“五进”消费维权服务站、线下无理由退换货承诺单位和放心消费承诺单位业务指导，努力营造安全放心、质量放心、价格放心、服务放心、维权放心的良好消费环境，维护保障消费者的合法权益，真正为游客提供宾至如归的旅游体验。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅 文/图)