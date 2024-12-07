全省首个！洛阳市涉外商事与法律服务中心建成投用

6日，记者从洛阳市司法局获悉，洛阳市涉外商事与法律服务中心日前建成投用，标志着洛阳涉外法律服务平台实体化运作。

6日，记者从洛阳市司法局获悉，洛阳市涉外商事与法律服务中心日前建成投用，标志着洛阳涉外法律服务平台实体化运作。

洛阳市涉外商事与法律服务中心是全省首个市级涉外法律服务集聚区，位于河南自贸区洛阳片区，总面积2100余平方米，实现硬件全面焕新、环境提档升级，将为办事企业和群众打造专业、便捷、高效的涉外法律服务窗口。目前，洛阳仲裁委员会(洛阳国际商事仲裁院)、洛阳市律师协会已整体搬迁入驻。

该服务中心综合服务大厅设服务窗口14个，提供商事调解、商事仲裁、涉外法律服务等业务“一站式”办理，还设置有外国法查明中心、涉外商事与法律服务中心、企业合规服务中心等。此外，洛阳仲裁委员会庭审区设置多个标准化仲裁庭，可满足13个仲裁庭同时开庭。

●涉外商事与法律服务中心服务内容：

依法提供包括国际国内民商事调解、外国法查明、自贸区制度创新研究、涉外法律服务研究以及高端涉外法律服务定制等专项法律服务；

依法开展符合国际惯例的综合涉外法律咨询、专家论证；

依法为各类企业和律师(实习律师)提供不涉及前置许可的业务培训、论坛、沙龙等法律服务活动。

●外国法查明中心服务内容：

接受诉讼、仲裁案件的当事人、人民法院、仲裁机构、立法、行政机关、法人、自然人或其他非法人组织的委托，以为委托人提供目标地成文法、权威案例、法律适用规则、政策以及与申请事项相关的国际或区级公约、条约、协定、惯例等具有法律约束力的规范性文件为核心，并为法院、仲裁机构、政府部门、中外企业等提供相关法律咨询服务。