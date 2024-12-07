今年“五一”假期，洛阳警方多措并举筑牢安全防线，妥善应对“大人流、大车流、大客流”，实现刑事、治安警情双下降，旅游景区以及各项活动安全有序，为市民和游客营造了平安和谐的节日环境。

今年“五一”假期，洛阳警方多措并举筑牢安全防线，妥善应对“大人流、大车流、大客流”，实现刑事、治安警情双下降，旅游景区以及各项活动安全有序，为市民和游客营造了平安和谐的节日环境。

“五一”假期，洛阳迎来文旅消费热潮，各大景区、商圈人流如织。洛阳警方积极践行“主动警务”“时空警务”，依据“高峰与平时”“白天与夜间”的人流变化科学灵活调配警力，日均投入警力4000余人次，200余名市公安局机关警力支援一线，重点加强景区、夜市、商圈等人员密集区域的动态巡防，实现“警力跟着人流走”，有效提升见警率和管事率。

针对假期文旅活动密集的特点，洛阳警方加强景区安保力度，实施“一点一案、一策一案”管理，提前开展景区周边及内部风险隐患排查，加强景区安防设施建设、安保力量配备、人流实时监测等，全面落实外围管控、远端分流、入场安检等措施，守牢景区安全底线。

为应对假期交通压力，洛阳警方交管部门全员上岗，针对热门景区、商圈及各大主次干道，提前部署警力，加大现场指挥疏导，全力疏通保畅。同时，加大对重点交通违法查处力度，强化交通安全宣传教育，真情为民服务纾难解困，切实提升道路交通安全环境，为广大群众安全出行保驾护航。

假期期间，洛阳警方持续保持对各类违法犯罪的严打高压态势，重点打击盗窃、寻衅滋事、电诈等突出违法犯罪，三类警情分别同比下降39.3%、51.3%、17.1%，全市未发生重大案(事)件，社会治安大局持续稳定。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 文/图)