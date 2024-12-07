改造施工！定鼎门街西半幅道路5月8日起将分段断行

为了提高污水管道的过流能力，改善污水管道的现状情况，洛阳市住房和城乡建设局计划于2025年5月8日起对定鼎门街(开元大道—关林路)西半幅道路实施污水管网改造，工期114天。

今日，“洛阳交警”微信公众号最新公告，内容如下：

洛阳市定鼎门街(开元大道—关林路)

雨污分流改造工程施工

定鼎门街西半幅道路分段断行公告

为了提高污水管道的过流能力，改善污水管道的现状情况，洛阳市住房和城乡建设局计划于2025年5月8日起对定鼎门街(开元大道—关林路)西半幅道路实施污水管网改造，工期114天。为确保施工有序推进及通行车辆和人员的交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，现公告如下：

一、定鼎门街(开元大道—关林路)西半幅道路封闭时间计划自2025年5月8日22时起至2025年8月30日22时止。施工期间只预留道路西半幅人行道以方便周边居民通行。第一阶段：定鼎门街西半幅(开元大道—牡丹大道)，封闭时间：2025年5月8日至6月30日；第二阶段：定鼎门街西半幅(牡丹大道—关林路)，封闭时间：2025年7月1日至8月30日。

二、施工期间，除工程施工车辆及特种车辆外，严禁非施工车辆、行人进入封闭施工区域。过往车辆需服从交警部门、建设(施工)单位现场交通管理人员统一指挥。

三、公交线路调整：由公交公司制定并发布。

四、请过往车辆和沿线居民合理安排出行路线和时间，在此对施工期间造成的不便请予以理解和支持。

特此公告

洛阳市住房和城乡建设局

2025年5月6日

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