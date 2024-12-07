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洛阳暖鑫热力有限公司加入中国城镇供热协会 成为会员单位之一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 河洛供暖 2025.05.06 12:23
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　　热烈祝贺洛阳暖鑫热力有限公司加入中国城镇供热协会，成为会员单位之一

　　2025年4月27日，经过层层严格审批，洛阳暖鑫热力有限公司成功加入中国城镇供热协会，成为中国城镇供热协会正式会员单位之一。

　　中国城镇供热协会成立于1987年，是由城镇供热企业、有关企业事业单位和社会团体自愿结成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，在供暖行业中具有较大影响力，包含全国各省市供热公司及行业知名企业约500多家。

　　洛阳暖鑫热力有限公司成立于2017年10月，系洛阳市国资委旗下国有平台公司洛阳弘义集团有限公司投资参股的混合型市政集中供热专业运行企业，是河南省市政公用协会供热分会会员单位、洛阳市供热协会副会长兼秘书长单位，也是洛阳市政府核定的四大市政集中供热保障企业之一。

　　洛阳暖鑫热力有限公司，致力于开展节能改造服务，按照合同能源管理模式(EMC)对传统耗能产业进行升级改造，为洛阳市城市区和周边县域以及城市结合部居民小区提供性价比最高、采用阿法拉伐换热片、西门子控制系统、格兰富、丹佛斯控制阀等主要设备均是国际一线品牌的市政集中供热设施的建设及终身维护、运营管理、智能改造等专业服务。公司自成立以来，坚持着眼长远，科学规划，勇立潮头，开拓创新，突出服务民生、保障民生的主题，起点定位、高标准投入、高效能运转，全面拓展市场空间，全力推进供热数字化建设。目前，暖鑫热力已建成各种供热管道近100公里，已承接32个小区供热设施的建设。小区面积大约700多万平方米，其中供热入网面积近300万平方米，热用户30000多家。近期新增中梁壹号院、畔山兰溪三期、畔山兰溪四期、兰沁苑、蓝光钰泷府、中京花园、上阳城、白鹭雅集(河风雅叙)等项目也将陆续投运供暖，企业社会效益大增，环保成就斐然，实现了政府放心、社会支持、采暖季让百姓满意的发展目标。

　　今后暖鑫热力公司将继续秉承深耕供热行业，做好供热服务，以老百姓对供热服务满意为工作目标，全心全意，稳扎稳打，竭诚为供热行业的蓬勃发展贡献力量。

　　
[ 责任编辑：王轩 ]
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