提醒！洛龙区部分城市书房闭馆时间调整

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：城市书房为什么晚上8点半就关了？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：城市书房为什么晚上8点半就关了？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：城市书房为什么晚上8点半就关了？
洛龙区文化旅游局回复：根据书房馆情数据分析仪的数据统计显示，大部分书房20:00-21:30进出馆人次极少。为更合理的节约高效使用公共资源，现将部分书房闭馆时间调整为每日20:30。目前宜人坊城市书房、关林城市书房、兴洛湖北城市书房和政康苑城市书房仍开放至21:30，您可在开放时间前往这些书房。
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