“五一”假期栾川文旅人气拉满！66万人次、4.87亿收入交“顶流”答卷

2025年五一小长假期间，栾川县凭借丰富文旅资源、特色产品供给和优质贴心服务，实现文旅消费新势能全面提振，全县累计接待游客66.03万人次，旅游综合收入高达4.87亿元，同比分别增幅16.99%和14.6%。老君山、重渡沟等景区连续多日达到最大承载量，乡村民宿更是“一房难求”，文旅市场呈现出“井喷式”增长态势！栾川多次被央媒报道点赞！

文旅消费新动能：激发市场多元活力

国潮盛宴，沉浸体验

老君山景区精心举办“仙山花海节”，推出“仙宫云裳”演绎、仙子精灵踏歌巡山、百花花神献舞赐福、草本养生局等一系列精彩国风活动。游客在此可品仙山茶韵，与茶馆老板娘、仙官和神将情景互动，全身心沉浸于仙山魅力之中。景区还别出心裁地设置智能狗互动环节，电子萌宠会运货卖萌，游客与之拍照发圈瞬间收获高赞，吸引了大量游客前来打卡体验。

亲子时光，欢乐相伴

鸡冠洞景区和竹海野生动物园以亲子游为特色亮点。鸡冠洞推出妖精“Disco”、玩偶幼儿园、小丑杂技秀等活动，为孩子们带来无尽欢乐。

竹海野生动物园推出“小猪快跑”、“小猪跳水”等超萌亲子活动，还有“虎仔幼儿园”、“迈迈生日应援团”、人生之路登攀大会、动物保护公益宣传月等主题活动，让孩子们与灵岩迈迈等动物近距离接触，在游玩中增长知识，增进亲子关系。