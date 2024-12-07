洛阳王城公园今起恢复免费入园

6日，洛阳市王城公园在微信公众号发布消息称，即日起，恢复免费入园。

6日，洛阳市王城公园在微信公众号发布消息称，即日起，恢复免费入园，详情如下：

第42届中国洛阳牡丹文化节已圆满落幕！感谢您在活动期间的热情参与和鼎力支持，正是因为您的到来，才让王城公园在春日盛景中绽放无限魅力。

即日起，王城公园恢复免费入园，为了让大家更便捷地游园，温馨提示如下：

开放时间：每日6:00-21:30正常开放，欢迎大家在开放时间内入园游玩。

入园须知：请遵守公园的各项规章制度，爱护园内的公共设施和花草树木，保持园区环境整洁。同时，为了确保游客的安全，请勿携带易燃易爆等危险物品入园。

注意：王城动物园将实行正常购票入园的方式，具体的购票信息您可以通过王城动物园的官方微信公众号，以及抖音、美团平台进行了解并完成购票入园。⑥