央媒观洛｜河南洛阳：一票一册链接多样消费

河南洛阳应天门景区，游客韩雪盘着精致的发髻，一袭襦裙风中轻摆，衣袂与城阙飞檐相映成趣。

今日，《人民日报》刊发文章《河南洛阳：一票一册链接多样消费》，本网全文转发，内容如下：

河南洛阳应天门景区，游客韩雪盘着精致的发髻，一袭襦裙风中轻摆，衣袂与城阙飞檐相映成趣。

“今天一大早从北京坐高铁过来。订票时，手机弹出提示信息，凭车票能半价游洛阳景点。我和父母刚从九州池打完卡，两个景点门票省了100多元，正好用来租汉服。”

景区入口处，工作人员岳文龙忙着核验车票信息：“以前半价票只针对在校学生等群体，现在扩大优惠范围，每天能多售出上千张票。”

3月起，洛阳开始“票根+”尝试：乘列车抵达当地的游客，凭购票凭证，可享受应天门、明堂天堂、九州池等多个景区门票半价优惠。

与此同时，洛阳文旅集团推出《洛书寻迹手册》。这本巴掌大的小册子，不仅有旅游地图、盖章打卡功能，还附带50多张总价值超千元的专享券，串联起景点、美食、潮玩、汉服、住宿等消费场景。

洛阳应天门景区，游客韩雪正在做汉服妆造。记者张文豪 摄

河南洛阳应天门景区，游客韩雪盘着精致的发髻，一袭襦裙风中轻摆，衣袂与城阙飞檐相映成趣。

“今天一大早从北京坐高铁过来。订票时，手机弹出提示信息，凭车票能半价游洛阳景点。我和父母刚从九州池打完卡，两个景点门票省了100多元，正好用来租汉服。”

景区入口处，工作人员岳文龙忙着核验车票信息：“以前半价票只针对在校学生等群体，现在扩大优惠范围，每天能多售出上千张票。”

3月起，洛阳开始“票根+”尝试：乘列车抵达当地的游客，凭购票凭证，可享受应天门、明堂天堂、九州池等多个景区门票半价优惠。

与此同时，洛阳文旅集团推出《洛书寻迹手册》。这本巴掌大的小册子，不仅有旅游地图、盖章打卡功能，还附带50多张总价值超千元的专享券，串联起景点、美食、潮玩、汉服、住宿等消费场景。

临近中午，应天门附近一家咖啡店香气四溢，坐满游客。店员朱家珩接过游客递来的“洛书”，撕下一张邮票大小的兑换券，免费递上一盘牡丹造型的甜品。

“就像景区门票一样，即撕即用。”游客展示着手上的“洛书”说，他循着手册上的信息一路打卡，一会儿还要去老城十字街吃水席。

一本手册，游客“受宠”，商家获益。在云裳洛城汉服店，店长张蓝的账本记得清楚：妆造抵扣30元、摄影打八五折，4月加入手册活动后，顾客比上月多了近三成。“我们开业不久，最需要的就是客流量。”张蓝说，30平方米的小店，每天到店有50多人，3名妆造师常常忙得不可开交。

“五一”假期，洛阳龙门站预计发送旅客33万人次，较去年同比增长14%。

“我们和铁路部门合作，把游客迎过来；和各类商家合作，把游客留下来。努力形成吃住行游购娱闭环，激活全域旅游。”洛阳文旅集团活动策划负责人王烁说，“5月下旬，洛阳将举办歌星演唱会。歌迷凭演唱会门票，将享受景区、酒店、餐饮和文创产品等折扣。”

“票根+”还在扩围。(记者 张文豪)①