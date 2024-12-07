洛阳冰岩：研制精密激光设备 加速“掘金”海外市场

近日，在位于涧西区洛阳国家大学科技园的洛阳冰岩激光设备有限公司，一批智能激光设备下线。
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该企业是一家专注于精密激光设备研制和销售的省级“专精特新”企业，主要生产工业激光设备及智能装备，产品应用于IT制造、新能源动力电池制造等多个行业，出口80多个国家和地区。目前，该企业正加快海外仓布局，积极拓展欧盟和东南亚等市场。(洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 张婧悦 摄)
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