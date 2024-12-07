五一假期，洛阳站、洛阳龙门站共发送旅客约41.23万人

五一假期，旅客出行需求旺盛，洛阳站、洛阳龙门站客流高位运行。记者昨日从洛阳铁路部门获悉，5月1日至5日，洛阳站、洛阳龙门站共发送旅客约41.23万人。

五一假期，旅客出行需求旺盛，洛阳站、洛阳龙门站客流高位运行。记者昨日从洛阳铁路部门获悉，5月1日至5日，洛阳站、洛阳龙门站共发送旅客约41.23万人。

其中，洛阳站5月4日发送旅客4.67万人，洛阳龙门站5月4日发送旅客5.04万人。洛阳站5月5日预计发送旅客4.95万人，洛阳龙门站5月5日预计发送旅客3.91万人。

铁路部门提醒广大旅客，铁路五一假期运输自4月29日至5月6日，为期8天。假期出行需求集中，请广大旅客朋友提前到达车站，为安检、检票等预留充足时间，按规定携带随身物品，以免耽误行程。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李婧晨 文/图）