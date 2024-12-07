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洛平：博物馆不妨多纳计于“流量”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.05.06 08:22
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　　有网友在洛阳网“百姓呼声”频道发帖称，洛阳博物馆彩绘陶“牵手女俑”火爆出圈，游客打卡拍照时有拥堵，建议馆方改进展陈方案。洛阳博物馆对“牵手女俑”设独立柜展出，表示将尽最大努力改进呈现方式与观展动线。这场“明星文物”打卡热引发的互动，充满温情、引人深思。

　　“牵手女俑”手牵着手，跨越千年，笑吟吟地从历史深处走来，让人感受到一股温婉纯真的青春气息，以及女生之间的“神仙友谊”。这对“北魏小姐妹”从未想过，游客和网友的网上“种草”，能直击人心，让她们千年之后成为“网红”，甚至成为博物馆的核心“卖点”。

　　博物馆成为“顶流”，引流种草是博物馆的“必修课”。有时博物馆煞费苦心，出圈却无心插柳，因为这届网友很会整活，可能一个短视频就让“明星文物”火遍全网。从这个角度看，洛阳博物馆从细微之处入手，积极解决聚集拥堵、玻璃反光等问题，吸引千千万万的普通人成为二次创作者，成为挖掘文物魅力、做大流量池的智囊团，是“牵手女俑”突然爆火的内因。

　　自古套路靠不住，唯有真诚得人心。“种草”就像是埋下一颗种子，孕育滋长，最终转化为购买、打卡、和体验。“种草经济”的背后，蕴含着流量以人为本的创新路径。只有持续提升服务、改进体验，让游客高兴而来、满意而归，这些热爱生活的人们才会用心感受、用脚投票，真正找到一座博物馆乃至一座城市触动人心的点，从而收到“口口相传”的引流效果。

　　近年来，“文博热”持续升温，然而“人从众”模式下，也产生了预约困难、体验感下降、冷热不均等问题。面对大众“汹涌而来”的热情，博物馆该如何改进服务提升游客的体验？什么才是游客打开博物馆的最佳方式？显然，我们还有很多功课要做。洛阳博物馆“牵手女俑”出圈启示我们，博物馆当听取“流量”背后的游客呼声，聚焦影响游客体验感的突出问题，细化实化改进措施，切实提高服务品质，让广大游客享受安心舒心开心的旅游体验。唯其如此，才能把“流量”变“留量”，让“文博热”乃至“文旅热”长红。（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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