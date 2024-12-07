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五一假期不停工 洛阳重点项目“加速跑”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.06 08:21
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　　五一假期，项目建设热潮奔涌。连日来，记者探访我市部分在建重点项目，施工现场机械轰鸣，万名建设者奋战一线，掀起一轮轮攻坚热潮，为城市高质量发展注入澎湃动能。

　　产业升级夯基垒台。5月1日，在洛阳伊滨区新材料与智能装备产业园内，百余名建设者正进行主体钢结构吊装冲刺。施工单位负责人介绍，项目采用“平行作业+立体施工”模式，设立安全巡检机器人、质量样板展示区，确保“进度、安全、质量”三大攻坚战齐头并进。

　　作为全省智能装备产业重点载体，该园区建成后将推动高端轴承、工业机器人等18类产品研发生产，形成年产值超50亿元的产业集群。

　　五一假期，位于新安县的香江万基铝业氧化铝提纯项目现场，25台机械臂精准抓取设备组件，130名技术工人两班倒进行提纯塔安装调试。项目首创铝土矿伴生镓元素回收系统，建成后不仅可提升氧化铝纯度至99.9%，更能实现年产60吨高纯镓，打破我国半导体原材料进口依赖，助推“洛阳制造”向产业链高端跃升。

　　绿色能源蓄势赋能。5月3日，在伏牛山腹地的国网新源河南洛宁抽水蓄能电站建设现场，4台350吨桥机正吊装直径8.5米的水轮机组。目前，项目土建工程基本完成，电站项目已进入机电安装高峰期。其中，电站1号机组总装已完成，开始进行调试工作，2至4号机组正在紧张安装。

　　“我们采用数字孪生技术，实现土建收尾与机电安装无缝衔接，推动项目建设‘加速跑’，力争2025年实现首台机组投产发电，2026年全部机组投产发电。”项目建设单位负责人坦言，这座豫西最大“绿色充电宝”投运后，每年可消纳10亿千瓦时清洁能源，减少碳排放86万吨，为黄河流域生态保护提供强力支撑。

　　城市提质破局开路。备受关注的新天津桥项目，建设进度同样值得期待。“自项目开建以来，我们秉持开建即冲刺的理念，高质高效推进项目建设。”承建该项目的中交二公局项目总工介绍，眼下，基坑抽水、施工便道建设等关键准备工作相继收尾。

　　值得一提的是，建设团队创新应用北斗定位系统，将桩基施工误差控制在3毫米内。眼下，数十台旋挖钻机24小时轮番作业，一根根桩基精准扎入地底，为桥梁搭建起稳固根基。

　　今天的项目，就是明天的生产力、竞争力。聚焦产业发展、城市提质等重点，洛阳市2025年谋划推进省市重点项目387个，计划完成投资1214亿元。

　　记者从市发展改革委获悉，截至目前，我市有84个重大项目入选2025年省级重点建设项目清单，数量位居全省前列。这些重大项目将为我市加快培育和形成新质生产力提供有效载体，也将为全市经济发展提供有力支持。

　　“我们坚持把指挥部建在工地上，问题解决在工序前。”市重点项目建设服务中心相关负责人表示，针对项目建设，我市已建立“三级调度+专班推进”机制，实行“日跟踪、周会商、月通报”制度，确保项目建设“不断档、不停步”，以决战姿态冲刺“双过半”目标，为现代化洛阳建设积势蓄能。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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