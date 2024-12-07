“五一”假期，洛阳接待游客736.27万人次

洛报融媒记者5日从洛阳市文广旅局获悉，今年“五一”假期，洛阳共接待游客736.27万人次，旅游总收入65.15亿元，同比分别增长7.66%和9.37%。

洛报融媒记者5日从洛阳市文广旅局获悉，今年“五一”假期，洛阳共接待游客736.27万人次，旅游总收入65.15亿元，同比分别增长7.66%和9.37%。 洛报融媒记者5日从洛阳市文广旅局获悉，今年“五一”假期，洛阳共接待游客736.27万人次，旅游总收入65.15亿元，同比分别增长7.66%和9.37%。 今年“五一”假期，洛阳文旅市场主要呈现以下特点—— 文旅活动丰富多彩。“全城碰好运”城市打卡寻宝游戏将文旅产品与城市服务结合，通过设置有奖打卡点位将景区、博物馆、街区等“串珠成链”，参与性、趣味性十足；隋唐洛阳城国家遗址公园举办武皇登基表演、神都蹦迪、天门迎宾礼等一系列活动，为游客打造沉浸式游玩体验；洛阳首部大型宫廷园林实景演出《凤舞神都》在九洲池景区震撼上演，让广大游客沉浸式感受盛唐文化的魅力……“五一”假期，洛阳开展丰富多彩的文旅活动，不断丰富游客旅游体验。 乡村旅游持续升温。老君山景区举办“仙山花海节”，重渡沟景区举办非遗表演活动，鸡冠洞景区开展亲子游等活动，洛宁县嶕峣春溪露营基地推出“呼朋唤友，尽享野趣时光”等活动……“五一”假期，洛阳乡村“文旅大餐”丰盛，吸引不少市民和游客体验乡村风情，欣赏田园风光。 群众文化活动丰富。“五一”假期，洛阳市图书馆举办主题书展、诗词书法展、非遗传承体验等阅读推广活动，市级公共文化场馆持续推动优质公共文化服务资源向社区下沉，开展公益培训等活动，丰富群众文化生活。 优质服务提升游客体验。洛阳市公交集团推出“网约公交”服务，市民和游客可一键呼叫公交，享受更灵活的出行方式；市文旅部门搭建“导游会客厅”学习交流平台，持续提升导游服务水平；各景区在人员密集场所或区域统一设立志愿者服务点、游客咨询中心、游客投诉中心三合一的旅游综合服务站，随时为游客提供帮助……五一假期，洛阳以高品质文旅服务，保证游客舒心畅玩。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟)