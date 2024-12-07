5日，市长张玉杰调研督导市政道路、停车场、污水处理厂、科技产业社区等重点项目建设工作，强调要树牢节点意识，强化细节管控，狠抓质量管理，打造精品工程，切实提升城市建设运营管理水平。 树牢节点意识打造精品工程

推动城市功能品质持续提升

张玉杰调研督导重点项目建设工作 5日，市长张玉杰调研督导市政道路、停车场、污水处理厂、科技产业社区等重点项目建设工作，强调要树牢节点意识，强化细节管控，狠抓质量管理，打造精品工程，切实提升城市建设运营管理水平。 玄武门大街改造提升备受市民关注，目前西工区段已实现半幅通车，老城区段的悬挑式人行平台、生态停车场建设有序推进。张玉杰再次来到玄武门大街改造提升一线，仔细查看施工进度，协调解决具体问题，对路口优化、步道设置、苗木养护等提出要求，强调要合理安排工期时序，紧盯节点、压茬推进，持续加强施工管理，及时调整保通围挡，推动项目建设提速提质提效；要更加注重品质提升，尽量保留现有树木，同步实施沿线绿化亮化，集中整治临街市容市貌，加快生态停车场、慢行步道等配套设施建设，带动城市功能品质提升。 河科大一附院开元院区地下停车场建设进入主体施工阶段。张玉杰察看项目建设进展，指出要坚持合理规划、科学引导，增设智慧停车设施，优化车流走向、人流动线，着力畅通就医通道、提升通行效率，全面缓解医院停车及周边交通压力，持续提升群众就医获得感满意度。 在红山污水处理厂，张玉杰实地了解污水管道下穿陇海铁路防护工程建设情况，强调要倒排时间节点，优化施工方案，做好资金保障，力争项目早日建成运行，尽快补齐水环境基础设施短板，确保中央生态环境保护督察反馈问题全面彻底整改到位。 在天安智创科技产业社区，张玉杰现场协调解决企业诉求，听取后期招商运营情况汇报，强调要学习借鉴先进运营模式，深入研究产业发展形态、园区企业需求，优化空中连廊、水系步道设计，布局公共服务设施，营造良好产业生态，打造更具集聚力吸引力的科技产业社区。 张玉杰还调研督导了乐天路建设工程，明确通车时间节点，就交通组织优化、排水管网建设、路网体系完善等提出要求。 王国辉等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)