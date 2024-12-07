“五一”假期，洛阳境内高速上下站车辆近150万台次

洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，“五一”假期(截至5日下午6点)，洛阳境内高速公路上站车辆728633台次，同比上升15.64%；下站车辆722540台次，同比上升15.78%。
洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，“五一”假期(截至5日下午6点)，洛阳境内高速公路上站车辆728633台次，同比上升15.64%；下站车辆722540台次，同比上升15.78%。
洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，“五一”假期(截至5日下午6点)，洛阳境内高速公路上站车辆728633台次，同比上升15.64%；下站车辆722540台次，同比上升15.78%。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高鲲鹏 文/图)
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