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“球王争霸”第一赛季落幕 洛报集团选手连续三年杀入总决赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.05 22:17
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　　5日下午，2025年“洛阳球王”乒乓球争霸赛第一赛季决赛在洛阳市体育中心体育馆鸣金收兵，3个组别的前八名座次排定。洛报集团选手刘成武获长青组第七名，连续三年晋级年终总决赛。

　　三个组别冠亚军争夺可谓异彩纷呈。在青壮组混合单打决赛上，来自太原的“山西一姐”万佳与“河南一哥”张雲喆展开一场巅峰对决。这也是近三届争霸赛上，首次有女选手站上冠亚军决赛舞台。

　　两位选手都曾代表省队征战全国大赛。从专业队退役后，两人在各自省内的业余比赛中大杀四方：万佳多次包揽山西省乒乓球赛事的女单冠军，常年位居业余赛事女单第一名；张雲喆经常代表河南参加全国各类业余赛事，一直坐稳业余届头把交椅。两名选手在本次比赛中从小组赛上一路过关斩将，会师决赛。决赛中，两名选手均全力以赴发挥出了实力，一个个精彩的瞬间赢得观众连绵不绝的喝彩声。经过苦战，年龄、体能、技术全面占优的张雲喆最终赢得冠军，万佳获得亚军。

　　“这是我第一次来洛阳，这里的乒乓球氛围浓厚，群众基础好，选手的实力明显超过山西。”万佳说，来洛参赛之余，她还游览了隋唐洛阳城、洛邑古城等知名景区，品尝特色美食，购买文创产品，被洛阳丰富的旅游文化资源深深震撼。她打算继续在洛阳游玩几天，用手机记录点点滴滴，沉浸式感受洛阳的秀美风光和人文景观。

　　“这是第二次参加球王争霸赛，运气不错，拿到了赛季冠军。”青少组冠军、17岁的郭宇是济源一中的学生，曾夺得全省锦标赛的单打冠军。他的孪生弟弟郭航去年也曾和他并肩参加“洛阳球王”比赛，兄弟俩对洛阳都有一份独特的情结。“洛阳景色宜人，有很多美味的小吃，适合骑着单车满城溜达，是我旅游过的众多城市中最喜欢的一个！”郭宇说，今后他会经常来这里游玩，也会邀请亲友前来打卡。

　　“作为洛阳的一个老球迷，连续三年打进年终总决赛，和一群准专业选手同场竞技，感觉很满足。说明洛阳开门办赛的理念赢得了省内外高手的认可与关注，赛事的影响力和吸引力与日俱增。”长青组选手刘成武说，通过赛事平台他认识了许多外地球友，大家切磋交流分享收获，增进友谊。此外，本届赛事的组织保障更加科学严谨，裁判的判罚越来越严格，充分保障了赛事的公开、公正、公平。

　　“本次比赛的外地选手来自7个省份，占比接近三成，其中不少选手拥有专业队训练比赛经历，甚至参加过全国顶级赛事。这些高手的参与，提升了比赛的竞技水平和精彩程度，增加了赛事的含金量，有助于赛事持久出圈。”洛阳市乒乓球协会会长景耀文表示，他们将坚持“体育+文旅”融合发展的理念，着力打造“洛阳球王”品牌赛事，积极搭建赛事平台，吸引更多外地选手和游客来洛，感受古今辉映洛阳城的独特魅力。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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