又火了！洛阳上榜“五一”假期全国TOP10热门目的地

“五一”假期，洛阳再迎文旅消费热潮。5日，美团旅行发布最新数据，洛阳上榜全国TOP10热门目的地，洛邑古城成“五一”假期十大“黑马”景区之一。 “五一”假期，洛阳再迎文旅消费热潮。5日，美团旅行发布最新数据，洛阳上榜全国TOP10热门目的地，洛邑古城成“五一”假期十大“黑马”景区之一。 数据显示，5月1日当天，多地景区进入“人从众”模式。上海迪士尼度假区、北京环球度假区、万岁山武侠城、泰山风景名胜区、老君山风景名胜区、西安博物院、西安城墙·碑林历史文化景区、故宫博物院、红山森林动物园、洛邑古城热度位居景区前十位。其中，洛阳有老君山、洛邑古城两大热门景区上榜，热度持续攀升。 如今，在味蕾游、演出游、赶海游、奔县游等多样玩法推动下，大众出游热情高涨。今年“五一”假期，文旅热度创近三年新高。根据美团旅行数据，全国TOP10热门目的地为南京、西安、成都、北京、重庆、长沙、洛阳、武汉、上海、广州，洛阳排名第7位。 今年“五一”假期，洛阳各大景点纷纷打造新场景，为全国各地游客提供别样游玩体验。洛邑古城紧抓汉服热，除了进一步丰富景区内打卡点外，还设置更多互动NPC以及“天女散花”“胡旋舞”、水幕电影等特色节目，增强游客沉浸式体验。美团旅行数据显示，洛邑古城与哈药六版画博物馆、南宁市动物园、仰天湖大草原、莫干山风景区、古龙峡漂流、李自健美术馆、景德镇陶阳里历史文化旅游区、河源恐龙博物馆(中国古动物馆恐龙蛋馆)、大连自然博物馆，成为美团旅行2025年“五一”假期十大“黑马”景区。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 贾宾)