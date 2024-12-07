69.5万人次打卡洛阳文博场馆 年轻游客、省外游客成主力

5日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“五一”假期，洛阳各博物馆、纪念馆等文博场馆累计接待游客69.5万人次，较去年同期增长3%，“博物馆热”持续升温。

5日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“五一”假期，洛阳各博物馆、纪念馆等文博场馆累计接待游客69.5万人次，较去年同期增长3%，“博物馆热”持续升温。

“博物馆热”持续升温。数据显示，假期期间，洛阳博物馆(含天子驾六博物馆)以8.97万人次的接待量领跑全市，应天门遗址博物馆以8.7万人次的接待量紧随其后，洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆分别接待6.06万、4.68万和3.99万人次。值得注意的是，洛阳市不少中小博物馆接待游客量创新高，比如洛阳三彩艺术博物馆连续4天接待游客超万人，假期接待游客总量达5.7万人次，“小而精”“小而专”的魅力进一步彰显。

年轻游客、省外游客成主力。其中，40岁以下游客占比超六成，省外游客占比普遍超五成，显示出历史文化对青年群体的吸引力以及洛阳作为全国性文旅目的地的辐射力。此外，来洛体验文博游的群体中，女性游客占比显著高于男性，洛阳博物馆女性游客达62.32%，古墓博物馆达58.26%，体现了文博旅游与汉服体验、文化社交的深度融合。

创新服务应对参观高峰。为应对客流高峰，洛阳市多个文博场馆取消周一闭馆惯例，每日开放时间延长到18时至20时，部分场馆增设新展览和沉浸式体验活动。洛阳博物馆推出“洛博之夜——一夜探古今”夜游活动，结合实景演艺与深度讲解展示文物历史；洛阳古墓博物馆推出“北邙未央”轻沉浸剧本互动探墓体验活动，带领游客了解墓葬背后的历史文化；隋唐大运河文化博物馆则推出沉浸式剧本杀《漕纲迷航》，以互动形式解读运河文化。二里头夏都遗址博物馆举办“点石成金·从苏美尔到夏王朝的古文明冶金互鉴”特展，并开展“九洲密钥”沉浸式解谜互动游戏，通过文物线索串联历史知识。

传统文化体验项目成为亮点。关林景区举办祈福香典，通过香礼仪式、汉服展演等节目展现传统礼仪。洛阳古墓博物馆推出“古墓寻龙记”“她是谁”以及“牡丹砖雕制作”“胡人牵驼壁画绘制”等手工体验研学活动；洛阳民俗博物馆开展“华裳小匠，萌趣古韵”手工活动，游客可通过制作简易汉服了解传统文化。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)