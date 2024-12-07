直冲37℃！雷阵雨！洛阳最新天气预报来了

今日立夏，立夏作为夏季的第一个节气，是标示万物进入旺季生长的重要节气。立夏后，日照增加，逐渐升温，雷雨增多。

今日立夏，立夏作为夏季的第一个节气，是标示万物进入旺季生长的重要节气。立夏后，日照增加，逐渐升温，雷雨增多。 今日立夏，立夏作为夏季的第一个节气，是标示万物进入旺季生长的重要节气。立夏后，日照增加，逐渐升温，雷雨增多。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，今天夜里受高空风及地面气旋的共同影响风力较大，8到9日受高空下滑槽影响有分散性阵雨或雷阵雨，其他时段以晴或多云天气为主。 具体预报如下： 今天夜里：多云间晴天，西北风4级～5级，阵风7级～8级。 6日(周二)：晴天间多云，气温15℃～28℃。 7日(周三)：晴天转多云，气温14℃～31℃。 8日(周四)：多云到阴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温17℃～32℃。 9日(周五)：多云间阴天，局地有阵雨或雷阵雨，偏北风4级左右，气温18℃～28℃。 10日(周六)：晴天间多云，气温14℃～29℃。 11日(周日)：晴天间多云，气温14℃～35℃。 12日(周一)：晴天到多云，气温17℃～37℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）